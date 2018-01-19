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    Endonezya ve Malezya'ya İHA çıkarması

    Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
    19.01.2018 - 00:51 | Son Güncelleme:

    TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmeyi planlayan Malezya ve Endonezya’da temaslarda bulundu.

    Kotil ve beraberindeki TAI heyeti, ilk uçuşunu 30 Aralık 2010’da yapan, silahlı İHA çalışmaları devam eden ‘ANKA’ İnsansız Hava Aracı Sistemi’ni Endonezya Havacılık şirketi PTDI-PT Dirgantara Genel Direktörü Elfien Goentoro ve Malezya Genelkurmay Başkanı Tan Sri Raja Mohamer Affandi Raja Mohamed Noor’a anlattı. Ziyaretlerde TAI’nin orta irtifa uzun havada kalışlı MALE sınıfı ANKA İHA projesinin yanı sıra PTDI’nın CN-235 ve N-219 uçaklarının geliştirilmesi konusu da masaya yatırıldı. PTDI Üretim Direktörü Arie Wibowo da, TAI’yle yapmayı planladıkları işbirliğinin son aşamaya geldiğini ve ANKA sistemini Endonezya Hava Kuvvetleri’nde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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