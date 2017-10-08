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    Endonezya Devlet Başkanı trafiğe takılınca 3 kilometre yürüdü!

    Hürriyet Haber
    08.10.2017 - 02:08 | Son Güncelleme:

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve beraberindeki heyet, ülkenin Clingon şehrinde trafiğe takılınca gidecekleri etkinlik alanına tam 3 kilometre yürümek zorunda kaldı.

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Clingon şehrindeki askeri bir etkinliğe katılmak üzere büyük bir kortejle yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra, kortej şehrin korkunç trafiğine takıldı.

    Genelde liderler ve beraberindeki heyet için polis korteji eşliğinde yollar açık tutulurken, Widodo yoğun trafik nedeniyle etkinlik alanına 3 kilometre yürümek zorunda kaldı.

    Endonezya Savunma Kuvvetleri’nin 72’nci yıldönümü dolayısıyla Banten eyaletindeki kutlamalara katılacak olan Widodo ve beraberindeki heyet, başkent Cakarta’dan normal şartlarda 2,5 saat süren yola çıktı. Ancak etkinlik alanına 3 kilometre kala trafik neredeyse durma noktasına gelince Widodo ve ekibi yürümeye koyuldu.

    Endonezya Devlet Başkanı trafiğe takılınca 3 kilometre yürüdü

    Yerel basına konuşan Endonezya Devlet Başkanı, araçta 30 dakika bekleyince bu kararı verdiğini söyledi o anları şöyle anlattı: “‘Daha ne kadar yolumuz var’ diye şoföre sordum. ‘Üç kilometre efendim’ diye yanıtladı. ‘Peki, o zaman ben otomobilden iniyorum, yürüsem daha iyi’ dedim.”

    Aralarında Endonezya Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanının da bulunduğu üst düzey yetkililer ise Widodo’nun ardından yola koyuldu.

    Endonezya, özellikle de başkent Cakarta, kısacık bir mesafenin dahi saatler sürdüğü yoğun trafiğiyle biliniyor.

    Endonezya Devlet Başkanı trafiğe takılınca 3 kilometre yürüdü

    Ülkede motosikletler yaygın olarak kullanılsa da, onlar da trafiğin gazabından kurtulamıyor.

    Konuyla ilgili devlet televizyonuna açıklamalar yapan Widodo, “Belki de bir motosiklet almalıyım, o zaman bu kadar yorulmam” şeklinde konuştu.

    Yürüyüşüyle ilgili olarak şikayet etmekten kaçınan Widodo, “Sadece 3 kilometre. Bu kadar mesafeyi yürümeye alışkınım. Her şey tamam ancak takım elbise giydiğim için terlerdim” dedi.

    Etiketler: Endonezya , Joko Widodo , Clingon , trafik , Cakarta
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