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    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Taylan YILDIRIM-Ekrem ÇAĞLAR-Mücahit BEKTAŞ/SALİHLİ (Manisa) (DHA)
    04.11.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın merkez Kayapınar İlçesi’nde PKK’lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa’nın Salihli İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin cenaze namazını acı haberi cuma namazı öncesinde alan imam babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Şehidin eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi, çevresindekilere de sık sık "Dik durun, ezanı susturmadı, bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin" dedi. Kucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma’yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, "Babanın düğününe geldik" dedi.

    PKK/KCK’lı teröristlerin yakalanabilmesi için Kayapınar İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan binaya dün düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1’i ağır 10 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir şehit oldu.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
    6 yıllık polis, 1 yaşında kızı bulunan şehit polis memurunun cenazesi, memleketi Salihli’ye getirildi. Anneannesi Sabahat Şahin’in evinin önünden dualarla son kez geçirilen şehidin cenazesi, daha sonra Salihli Hamidiye Camii’ne getirildi.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıŞehadet haberini, görev yaptığı İzmir’in Selçuk ilçesinde cuma namazı öncesinde öğrenen şehidin imam babası İbrahim Taşdemir, annesi Saliha Üray ve eşi Yeşim Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı"BABANIN DÜĞÜNÜNE GELDİK"

    Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi. Taşdemir, çevresindekilere de sık sık, "Dik durun, anneanne ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin" dedi.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıKucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma’yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, "Babanın düğününe geldik" dedi. Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıCENAZE NAMAZINI İMAM BABA KILDIRDI

    Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba, "Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin nimetlerini sayamayız. Bana Rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamdolsun. Bu necip milletin neferiydi. Oğlumla telefonda konuştuğum zaman sık sık ’Abdestsiz çıkma’ derdim. O da bana ’Zaten alıyorum’ derdi. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıBu sırada şehit polisin eşi de kızıyla tabutun başında bekledi.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıŞehit polis Taşdemir’in tabutu daha sonra bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze aracına konuldu.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdıŞehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir, daha sonra Salihli Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Şehit polis Ahmet Alp Taşdemirin tayini İzmire çıkmış, ancak Diyarbakırda kalmak için görev süresini uzatmışŞehit polis Ahmet Alp Taşdemir'in tayini İzmir'e çıkmış, ancak Diyarbakır'da kalmak için görev süresini uzatmış

    Etiketler: Manisa
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