En zor görev... Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

PKK/KCK’lı teröristlerin yakalanabilmesi için Kayapınar İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan binaya dün düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1’i ağır 10 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir şehit oldu.



6 yıllık polis, 1 yaşında kızı bulunan şehit polis memurunun cenazesi, memleketi Salihli’ye getirildi. Anneannesi Sabahat Şahin’in evinin önünden dualarla son kez geçirilen şehidin cenazesi, daha sonra Salihli Hamidiye Camii’ne getirildi.

Şehadet haberini, görev yaptığı İzmir’in Selçuk ilçesinde cuma namazı öncesinde öğrenen şehidin imam babası İbrahim Taşdemir, annesi Saliha Üray ve eşi Yeşim Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"BABANIN DÜĞÜNÜNE GELDİK"

Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi. Taşdemir, çevresindekilere de sık sık, "Dik durun, anneanne ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin" dedi.

Kucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma’yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, "Babanın düğününe geldik" dedi. Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABA KILDIRDI

Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba, "Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin nimetlerini sayamayız. Bana Rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamdolsun. Bu necip milletin neferiydi. Oğlumla telefonda konuştuğum zaman sık sık ’Abdestsiz çıkma’ derdim. O da bana ’Zaten alıyorum’ derdi. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

Bu sırada şehit polisin eşi de kızıyla tabutun başında bekledi.

Şehit polis Taşdemir’in tabutu daha sonra bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze aracına konuldu.

Şehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir, daha sonra Salihli Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.