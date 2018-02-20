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    İlk davası en zor görevi olacak

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Antalyalı genç avukat Sevgi Yurtseven, baba kurbanı olan çocukluk arkadaşı Esra Özen’in öldürülmesiyle ilgili davaya bakacak

    Antalya'da işçi emeklisi Sertok Özen iddiaya göre sürekli alkol alıyordu. Özen 14 Ekim 2017'de önce kendisinden boşanmak isteyen eşi Hanife Özen'i (47) daha sonra kızı Esra Özen'i (23) silahla vurarak öldürdü. 19 yaşındaki oğlu Şafak ise işte olduğu için kurtuldu. Sertok Özen aynı tüfekle baldızı Emine ve eşi Osman Göker'in evine gitti. Burada baldızı ve bacanağını öldürmeye kalkıştı ancak bacanağı Özen'in elinden tüfeği almayı başardı. Olay yerinden kaçan 54 yaşındaki Sertok Özen fare zehri içerek intihar etmeye kalkıştığı sırada yakalandı.

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    ODTÜ'YÜ KAZANMIŞTI

    Sertok Özen ifadesinde cinayeti işlediğinde alkollü olduğunu, 90 bin lira ev kredisi borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiğini ve ailesi ile geçimsizlik yaşadığını söyledi. Özen'in öldürdüğü kızı Esra'nın matematik dehası olduğu, üniversite sınavında ilk 2 bin kişi arasına girdiği ve ODTÜ'yü kazandığı fakat ailevi problemler yüzünden okula gidemediği ortaya çıktı.

    İlk davası en zor görevi olacak

    Talihsiz genç kızın öğrencilere hatta matematik öğretmenlerine bile özel ders verdiği öğrenildi. Olaydan şans eseri kurtulan Şafak Özen, Emine ile Osman Göker'in vekilliğini ölen Esra'nın en yakın arkadaşı olan avukat Sevgi Yurtseven aldı.

    "EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

    Genç avukat hislerini şöyle paylaştı: "Esra'nın babası sürekli alkol alıyordu. Kuaförlük yapan annesi, babası Sertok Özen'e para yetiştirmekte zorlanıyordu. Esra okul kaydını parasızlıktan dondurarak Antalya'ya döndü. Sertok amca bana 'kızım' derdi. İlk duruşmada beni karşısında görünce savunma yapmadı, yüzüme bakamadı. O adamın en ağır cezayı alması için mücadele vereceğim. Baba olarak hayatında hiçbir katkısı olmayan kişi arkadaşımın hayatını sonlandıran kişi oldu. Çok üzgünüm." (Sabah) 

    Etiketler: kadın cinayetleri , katil baba , sertok özen , sevgi yurtseven , son dakika
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