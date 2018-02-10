En zengin 10 türk

Forbes Türkiye dergisinin her yıl yayınladığı listeye göre Türkiye'nin en varlıklı isimleri belli oldu. 2017’de de listede şaşırtıcı bir değişiklik yok. Türkiye'nin önde gelen CEO'ları yine sıralamada kendilerine yer buldu.

İşte Türkiye'nin en zenginleri;

Murat Ülker

İstanbul'da 1959 yılında dünyaya gelen Murat Ülker, Kırım göçmeni bir ailenin oğlu. Ufak bir şekerleme dükkanı açarak iş hayatına atılan Ülker Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra babasının işlerini devralır ve bugünkü Yıldız Holding'in oluşumuna katkı sağlar. Ülker yaklaşık 3.7 milyar dolarlık serveti ile liste başında yer alıyor.

Hüsnü Özyeğin

1944 yılı doğumlu olan Hüsnü Özyeğin eğitimini Oregon State University'de tamamladı. Pamukbank ve Yapı Kredi bankalarındaki önemli iş tecrübelerinden sonra 1987 yılında Finansbank'ı kurmaya karar verdi. Ünlü iş adamı Fiba Holding kurucusu olarak 3 milyar dolarlık bir servete sahip.

Semahat Arsel

Vehbi Koç'un kızı Semahat Arsel Vehbi Koç Vakfı'nda uzun süre Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldıktan sonra şimdi ise başkanlık görevini yürütüyor. 2015 senesinde ülkemizin en fazla vergi ödeyen kişisi unvanına da sahip olan Semahat Arsel'in serveti ise yaklaşık olarak 2.4 milyar dolar.

Şarık Tara

1930 yılında doğan Şarık Tara Şişli Terakki Lisesi sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 1957 yılında Enka Holding'i kuran Tara yaklaşık olarak 2.4 milyar dolarlık serveti ile listenin 4'üncü sırasında bulunuyor.

Erman Ilıcak

Listenin 5'inci sırasında yer alan Erman Ilıcak, ODTÜ İnşaat Mühendisliği sonrasında Viyana Ekonomi Üniversitesi ve International School of Management'da eğitimini tamamladı. 1993 yılında Rönesans Holding'i kuran Ilıcak'ın serveti ise 2.3 milyar dolar.

Rahmi Koç

1930 yılında doğan Rahmi Koç Johns Hopkins Üniversitesi mezunu. Vehbi Koç'un oğlu olan Rahmi Koç halen Koç Holding'te Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığı görevini yürütüyor. Ünlü iş adamının serveti ise 2.2 milyar dolar.

Ferit Şahenk

1964 yılında doğan Ferit Şahenk eğitimini insan kaynakları ve pazarlama alanlarında tamamladı. Pek çok sektörde farklı yatırımlara sahip olan Ferit Şahenk ayrıca sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Ünlü iş adamının serveti ise 2.1 milyar dolar.

Osman Kibar

Samumed adlı şirketin kurucusu olan Osman Kibar Robert Koleji mezunu. Gennoptix adında bir biyoteknoloji şirketi kuran Kibar bunun ünlü bir ilaç firmasına sattı. Yaşlanmayı geciktirici ürünler üzerinde çalışan Kibar'ın serveti ise 2 milyar dolar.

9. Suna Kıraç

1941 yılında doğan Suna Kıraç Koç ailesi mensubu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Kıraç kurduğu dernek ve vakıflarla biliniyor. Çocukların eğitimine her daim destek olan Kıraç'ın serveti ise 2 milyar dolar.





Filiz Şahenk

Ferit Şahenk'in kız kardeşi olan Filiz Şahenk, 1967 yılında doğdu. Doğuş Holding'de görevlerini yürüten Şahenk aynı zamanda en zengin bekarlar listesinde bulunuyor. Şahenk'in serveti ise yaklaşık olarak 1.9 milyar dolar.