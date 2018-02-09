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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    09.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Sanat Tarihinde Âşıklar (5 üzerinden 4 yıldız)
    Agata Toromanoff, çeviren: Ayşegül Gürsel Duyan, Hep Kitap
    Sanat tarihçisi Agata Toromanoff tablolara, heykellere, fotoğraflara konu olmuş âşıkları inceliyor.

    En yeni kitaplar

    Kumarbazlar ve Âşıklar Kaybetmek İçin Oynar (5 üzerinden 4 yıldız)
    Nedret Onan, Kara Karga Yayınları
    Yazarlardan ve yarattıkları roman kahramanlarından aşkın halleri hakkında itiraflar ve aforizmalar...

    En yeni kitaplar

    Binbir Bahçe Masalları (5 üzerinden 4 yıldız)
    Ceylân Orhun, Kırmızı Kedi
    Ceylân Orhun, bir bahçe yaratmanın meşakkatli sürecini cennet bahçesinden başlayarak anlatıyor. Bahçecilik kültürü ve tarihi üzerine özel bir okuma.

    En yeni kitaplar

    Hayat ve Diğer Hastalıklar (5 üzerinden 4 yıldız)
    Alper Hasanoğlu, Doğan Kitap
    Psikiyatr Alper Hasanoğlu insan ruhunu anlatıyor. Aşktan ilişkilere, çocukluk travmalarından içine düşülen varoluşsal boşluklara dek uzanıyor konu yelpazesi.

    Etiketler: en yeni kitaplar , en yeniler , Kitap
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