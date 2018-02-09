En yeni kitaplar

Sanat Tarihinde Âşıklar (5 üzerinden 4 yıldız)
Agata Toromanoff, çeviren: Ayşegül Gürsel Duyan, Hep Kitap
Sanat tarihçisi Agata Toromanoff tablolara, heykellere, fotoğraflara konu olmuş âşıkları inceliyor.
Kumarbazlar ve Âşıklar Kaybetmek İçin Oynar (5 üzerinden 4 yıldız)
Nedret Onan, Kara Karga Yayınları
Yazarlardan ve yarattıkları roman kahramanlarından aşkın halleri hakkında itiraflar ve aforizmalar...
Binbir Bahçe Masalları (5 üzerinden 4 yıldız)
Ceylân Orhun, Kırmızı Kedi
Ceylân Orhun, bir bahçe yaratmanın meşakkatli sürecini cennet bahçesinden başlayarak anlatıyor. Bahçecilik kültürü ve tarihi üzerine özel bir okuma.
Hayat ve Diğer Hastalıklar (5 üzerinden 4 yıldız)
Alper Hasanoğlu, Doğan Kitap
Psikiyatr Alper Hasanoğlu insan ruhunu anlatıyor. Aşktan ilişkilere, çocukluk travmalarından içine düşülen varoluşsal boşluklara dek uzanıyor konu yelpazesi.