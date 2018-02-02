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Hürriyet Cumartesi Haberleri
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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    02.02.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Zamanın Kelimeleri-Yeni Türkiye’nin Siyasi Dili (5 üzerinden 4 yıldız)
    Tanıl Bora, Birikim
    Yerli ve millî... Yeni Türkiye... Benim esnafım... Kimse kusura bakmasın... Büyük resmi görmek... Fıtrat... Algı operasyonu... Paralel... Son yıllarda sık sık duyduğumuz kelimeler. Tanıl Bora da, Zamanın Kelimeleri’nde yakın tarihin siyasal hayatında tekrarlanan deyim ve söyleyişlerin, sloganların, kalıp sözlerin arkeolojisini yapıyor.

    En yeni kitaplar

    Dolce Vegan: Kolay, Geleneksel ve Sağlıklı Vegan Tatlılar (5 üzerinden 4 yıldız)
    Virginia Elena Patrone, Çeviren: Çiğdem Fidan, Kolektif
    Bu tarifler hayvansal ürün içermiyor! Virginia Elena Patrone, 90 tatlı tarifi sunuyor ve malzemelerimizi evde nasıl üretebileceğimize, tüketiciler olarak tercihlerimizin önemine odaklanıyor.

    En yeni kitaplar

    Diktatörlerin Çocukları (5 üzerinden 4,5 yıldız)
    Claude Quetel, Jean Charles Brisard, çeviren: Olcay Kunal, YKY
    Araştırmacı gazeteci ve tarihçilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan Diktatörlerin Çocukları, 20. yüzyıla damgasını vurmuş diktatörlerin çocukları üzerine iyi bir inceleme. Stalin, Mussolini, Franco, Hafız Esad, Mao gibi isimlerin çocuklarının güç ve iktidar uğruna kaybedilen çağının etkileyici öyküleri...

    En yeni kitaplar

    Gözün Serüveni: Görme Sanrısı Üzerine Bilimsel Bir Anlatı (5 üzerinden 3 yıldız)
    Ürün Dirier, Büyük Kitaplar
    Görmenin zihnimizdeki serüveni üzerine bir kitap. Ürün Dirier, yaşamı nesnel kimliğe büründüren ışık hakkında bilinenleri sorguluyor.

    Etiketler: Kitap , en yeniler , en yeni kitaplar
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