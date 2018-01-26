En yeni kitaplar

Audrey ve Bill (5 üzerinden 4 yıldız)

Edward Z. Epstein, çeviren: Seçil Ümitvar, Artemis

Beyazperdenin iki efsanesi: Audrey Hepburn ile William Holden. Bu kitap iki yıldızın tanıştıkları anda aralarında doğan büyük aşkı anlatıyor. Yazar, eski dostlar, rol arkadaşları, stüdyo çalışanları ile yapılan özel röportajlarla kapsamlı bir araştırma da ortaya çıkarmış...





Ve Kızın Adı Gece (5 üzerinden 3 yıldız)

Ertürk Akşun, Destek

Ertürk Akşun dördüncü romanında 90’lı yıllardan günümüze uzanan bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Yazar, sahte ilişkiler içinde boğulan karakterinin değişen hayatını akıcı bir üslupla anlatıyor.





Defterler (5 üzerinden 5 yıldız)

Leonardo da Vinci, çeviren: Turhan Ilgaz, Kırmızı Kedi

Tarihe ve sanata damgasını vuran Leonardo da Vinci’nin resim sanatı üzerine notlarını içeren özel bir kitap. Ölümünden yüzyıllar sonra ortaya çıkan 7 bin sayfalık yazılar, çizimler oldukça çarpıcı.

George Orwell Arkadaşımdı (5 üzerinden 4 yıldız)

Adam Johnson, çeviren: Deniz Keskin, Yüz Kitap

Sevgi ve kayıp üzerine birbirinden müthiş öyküler. Pulitzer ödüllü yazar Adam Johnson’ın National Book (Ulusal Kitap) ödülünü kazanmış kitabı ilk kez Türkçede.