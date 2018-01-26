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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    26.01.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Audrey ve Bill (5 üzerinden 4 yıldız)
    Edward Z. Epstein, çeviren: Seçil Ümitvar, Artemis
    Beyazperdenin iki efsanesi: Audrey Hepburn ile William Holden. Bu kitap iki yıldızın tanıştıkları anda aralarında doğan büyük aşkı anlatıyor. Yazar, eski dostlar, rol arkadaşları, stüdyo çalışanları ile yapılan özel röportajlarla kapsamlı bir araştırma da ortaya çıkarmış...

    En yeni kitaplar

    Ve Kızın Adı Gece     (5 üzerinden 3 yıldız)
    Ertürk Akşun, Destek
    Ertürk Akşun dördüncü romanında 90’lı yıllardan günümüze uzanan bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Yazar, sahte ilişkiler içinde boğulan karakterinin değişen hayatını akıcı bir üslupla anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Defterler     (5 üzerinden 5 yıldız)
    Leonardo da Vinci, çeviren: Turhan Ilgaz, Kırmızı Kedi
    Tarihe ve sanata damgasını vuran Leonardo da Vinci’nin resim sanatı üzerine notlarını içeren özel bir kitap. Ölümünden yüzyıllar sonra ortaya çıkan 7 bin sayfalık yazılar, çizimler oldukça çarpıcı.

    En yeni kitaplar

    George Orwell Arkadaşımdı (5 üzerinden 4 yıldız)
    Adam Johnson, çeviren: Deniz Keskin, Yüz Kitap
    Sevgi ve kayıp üzerine birbirinden müthiş öyküler. Pulitzer ödüllü yazar Adam Johnson’ın National Book (Ulusal Kitap) ödülünü kazanmış kitabı ilk kez Türkçede.

    Etiketler: en yeni kitaplar , en yeniler
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