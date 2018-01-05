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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    05.01.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Dünyanın Sonundayız (5 üzerinden 4 yıldız)
    Lidia Yuknavitch, çeviren: Tülin Er, Çınar
    Lidia Yuknavitch, Jeanne d’Arc’ın öyküsünü yeniden, bambaşka anlatıyor. Hırpalanıp tüketilen insanlar, bedenlerinin, hayatlarının hakkını savunmak için genç bir kadın savaşçının etrafında toplanıyor. Bu kitapta, isyancılar ve dehşet saçan bir diktatör var.

    En yeni kitaplar

    Şairaneden Şiirsele: Türkiye’de Modern Şiir     (5 üzerinden 4 yıldız)
    Murat Belge, İletişim
    Belge’den modern şiir üzerine detaylı bir inceleme. Önemli bir soruyla başlıyor her şey: Modern şiirin tarihini nasıl başlatabiliriz?

    En yeni kitaplar

    Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı     (5 üzerinden 4 yıldız)
    Doris Lessing, çeviren: Sinem Yazıcıoğlu, Can
    Nobel ödüllü Lessing’in öyküleri… Yazar, birey ilişkileri üzerinden asıl olarak insanın doğasına mercek tutuyor. Kendini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack Orkney’yi seveceksiniz.

    En yeni kitaplar

    Modern Müzik Tarihinden 250 Albüm     (5 üzerinden 3,5 yıldız)
    Mustafa Şardan, Librum
    Müziğin değişiminin, gelişiminin, sosyolojik olarak nereye düştüğünün öyküsü… 19. yüzyıl sonundan günümüze dek albümlerden örneklerle…

    Etiketler: en yeni kitaplar , Kitap , en yeniler
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