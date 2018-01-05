En yeni kitaplar

Dünyanın Sonundayız (5 üzerinden 4 yıldız)

Lidia Yuknavitch, çeviren: Tülin Er, Çınar

Lidia Yuknavitch, Jeanne d’Arc’ın öyküsünü yeniden, bambaşka anlatıyor. Hırpalanıp tüketilen insanlar, bedenlerinin, hayatlarının hakkını savunmak için genç bir kadın savaşçının etrafında toplanıyor. Bu kitapta, isyancılar ve dehşet saçan bir diktatör var.





Şairaneden Şiirsele: Türkiye’de Modern Şiir (5 üzerinden 4 yıldız)

Murat Belge, İletişim

Belge’den modern şiir üzerine detaylı bir inceleme. Önemli bir soruyla başlıyor her şey: Modern şiirin tarihini nasıl başlatabiliriz?





Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı (5 üzerinden 4 yıldız)

Doris Lessing, çeviren: Sinem Yazıcıoğlu, Can

Nobel ödüllü Lessing’in öyküleri… Yazar, birey ilişkileri üzerinden asıl olarak insanın doğasına mercek tutuyor. Kendini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack Orkney’yi seveceksiniz.







Modern Müzik Tarihinden 250 Albüm (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Mustafa Şardan, Librum

Müziğin değişiminin, gelişiminin, sosyolojik olarak nereye düştüğünün öyküsü… 19. yüzyıl sonundan günümüze dek albümlerden örneklerle…