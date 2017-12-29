En yeni kitaplar

Mayer Mağazaları (5 üzerinden 4 yıldız)

İstanbul’un Gözde Hazırgiyim Mekânları 1882-1971, Adelheid Mayer-Elmar Samsinger, Kitap Yayınevi

Avusturya’dan Mısır’a ve İstanbul’a uzanan bir hazırgiyim ailesinin öyküsü. Türkiye’de varlığı Sultan II. Abdülhamid döneminde başlayan Mayer, kıyafet devrimiyle yaşanan değişime dair ayrıntıları barındırıyor.





Tuz (5 üzerinden 4 yıldız)

Maurice Gee, çeviren: Ilgın Sönmez, Artemis Yayınları

Fantastik bir üçlemenin ilk kitabı. Terör dünyayı tehdit ederken düşmanlar dost olabilir mi? Bu soruyu merak edenler romanı okuyacak...

Antikçağda Kitap (5 üzerinden 4 yıldız)

Horst Blanck, Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer, Alfa

İyi bir araştırma hatta belgesel tadında. Horst Blanck, Antik Yunan ve Roma’daki okur-yazarlığı, çeşitli alfabeleri, kitapların nasıl üretildiğini, kitapçılığı, kütüphaneleri çok sayıda görsel malzemeyle anlatıyor.

Bir Lokma Ekmek Bir Yudum Çay (5 üzerinden 4 yıldız)

Dilistan Çilingiroğlu Shipman, Oğlak

Hayatın iki vazgeçilmezi üzerine bir kitap. Ekmek tarifleri kadar çay ritüelleri ve incelikleri de akıl çeliyor.