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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ bu.aktas@gmail.com
    29.12.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Mayer Mağazaları (5 üzerinden 4 yıldız)
    İstanbul’un Gözde Hazırgiyim Mekânları 1882-1971, Adelheid Mayer-Elmar Samsinger, Kitap Yayınevi
    Avusturya’dan Mısır’a ve İstanbul’a uzanan bir hazırgiyim ailesinin öyküsü. Türkiye’de varlığı Sultan II. Abdülhamid döneminde başlayan Mayer, kıyafet devrimiyle yaşanan değişime dair ayrıntıları barındırıyor.

    En yeni kitaplar

    Tuz     (5 üzerinden 4 yıldız)
    Maurice Gee, çeviren: Ilgın Sönmez, Artemis Yayınları
    Fantastik bir üçlemenin ilk kitabı. Terör dünyayı tehdit ederken düşmanlar dost olabilir mi? Bu soruyu merak edenler romanı okuyacak...

    En yeni kitaplar

    Antikçağda Kitap (5 üzerinden 4 yıldız)
    Horst Blanck, Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer, Alfa
    İyi bir araştırma hatta belgesel tadında. Horst Blanck, Antik Yunan ve Roma’daki okur-yazarlığı, çeşitli alfabeleri, kitapların nasıl üretildiğini, kitapçılığı, kütüphaneleri çok sayıda görsel malzemeyle anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Bir Lokma Ekmek Bir Yudum Çay (5 üzerinden 4 yıldız)
    Dilistan Çilingiroğlu Shipman, Oğlak
    Hayatın iki vazgeçilmezi üzerine bir kitap. Ekmek tarifleri kadar çay ritüelleri ve incelikleri de akıl çeliyor.

    Etiketler: en yeni kitaplar , en yeniler
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