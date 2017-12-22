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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    22.12.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Toplu Oyunlar 1 (5 üzerinden 4 yıldız)
    Müjdat Gezen, Kırmızı Kedi
    Müjdat Gezen, 1982’den bugüne yazdığı oyunları bir araya getiriyor. Bu ilk ciltte; ‘Gırgıriye: Sulukule Müzikali’, ‘Beyoğlu Beyoğlu’, ‘Hamlet Efendi’, ‘İstanbul Müzikali’, ‘Salak Oğlum’, ‘Babam’, ‘Adalet Pantolonun Kemeridir’, ‘Artiz Mektebi’ ve ‘Sınıf Bunadı’ yer alıyor.

    En yeni kitaplar

    Hava Nasıl Tarih Yazar: Antikçağdan Günümüze İklim Değişiklikleri ve Felaketler (5 üzerinden 4 yıldız)
    Ronald D. Gerste, çeviren: Meltem Karaismailoğlu, Kolektif
    İklimi tarihsel kırılma anlarıyla anlatan bir kitap. Yazar hava şartlarının medeniyetler üzerindeki sonuçlarını ele alıyor. ‘Hitler’in orduları nasıl mağlup oldumaya kültürü neden bir anda yeryüzünden silindi’ gibi soruların cevapları bu kitapta.

    En yeni kitaplar

    İstasyon On Bir (5 üzerinden 3 yıldız)
    Emily St., John Mandel, çeviren: Ferhan Ertürk, Pegasus
    Uluslararası bir çoksatan... Yazar, kesişen hayat temasının cazibesini kullanarak altı roman kişisini bir araya getiriyor. Üstelik felaketin kapıda olduğu ilgi çekici bir atmosfer kuruyor. Olaylar, ölümcül bir grip virüsünün dünyayı sarmasıyla başlıyor.

    En yeni kitaplar

    Yazar ve Cenneti (5 üzerinden 4 yıldız)
    Angel Esteban, çeviren: Tülin Bozkurt Hazar, Alakarga
    Yazarın cennetinin kitaplar olduğu fikriyle ortaya çıkmış bu kitap, yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor. Ve elbette onların okuma ve hayat alışkanlıklarını...

    Etiketler: en yeniler , en yeni kitaplar
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