En yeni kitaplar

Toplu Oyunlar 1 (5 üzerinden 4 yıldız)

Müjdat Gezen, Kırmızı Kedi

Müjdat Gezen, 1982’den bugüne yazdığı oyunları bir araya getiriyor. Bu ilk ciltte; ‘Gırgıriye: Sulukule Müzikali’, ‘Beyoğlu Beyoğlu’, ‘Hamlet Efendi’, ‘İstanbul Müzikali’, ‘Salak Oğlum’, ‘Babam’, ‘Adalet Pantolonun Kemeridir’, ‘Artiz Mektebi’ ve ‘Sınıf Bunadı’ yer alıyor.

Hava Nasıl Tarih Yazar: Antikçağdan Günümüze İklim Değişiklikleri ve Felaketler (5 üzerinden 4 yıldız)

Ronald D. Gerste, çeviren: Meltem Karaismailoğlu, Kolektif

İklimi tarihsel kırılma anlarıyla anlatan bir kitap. Yazar hava şartlarının medeniyetler üzerindeki sonuçlarını ele alıyor. ‘Hitler’in orduları nasıl mağlup oldumaya kültürü neden bir anda yeryüzünden silindi’ gibi soruların cevapları bu kitapta.

İstasyon On Bir (5 üzerinden 3 yıldız)

Emily St., John Mandel, çeviren: Ferhan Ertürk, Pegasus

Uluslararası bir çoksatan... Yazar, kesişen hayat temasının cazibesini kullanarak altı roman kişisini bir araya getiriyor. Üstelik felaketin kapıda olduğu ilgi çekici bir atmosfer kuruyor. Olaylar, ölümcül bir grip virüsünün dünyayı sarmasıyla başlıyor.

Yazar ve Cenneti (5 üzerinden 4 yıldız)

Angel Esteban, çeviren: Tülin Bozkurt Hazar, Alakarga

Yazarın cennetinin kitaplar olduğu fikriyle ortaya çıkmış bu kitap, yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor. Ve elbette onların okuma ve hayat alışkanlıklarını...