En yeni kitaplar

Kimdir Bu Mitat Karaman? (5 üzerinden 4 yıldız)

Doğu Yücel, Can

Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan ve silik birinin başına ne gelir ki, demeyin... Doğu Yücel’den bir kara mizah örneği, bir yeni Türkiye panoraması.

Hakikat Sonrası Çağ: Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma (5 üzerinden 4 yıldız)

Ralph Keyes, çeviren: Deniz Özçetin, Deli Dolu

Yalan ve aldatma nasıl gündelik toplumsal refleksler haline geldi? Birinin yalan söylediğini bile bile neden onu onaylarız? Keyes, tarih boyunca yalan söylediğimizi kabul ederken, bugün yalanın neden geçer akçe olmaya başladığını sorguluyor.

Uydurmanın İncelikleri (5 üzerinden 4 yıldız)

Hazırlayan: Hakan Bıçakcı, Hep Kitap

Kimi yazacaklarını önceden kalem kalem planlamayı seviyor, kimi akışına bırakmayı. Kimi ne anlattığına önem veriyor, kimi nasıl anlattığına. Kitaplarını severek okuduğumuz Türkçe edebiyatın güçlü kalemleri Bıçakcı’nın hazırladığı soruları yanıtlıyor.

Senden Gayrı Âşık mı Yoktur (5 üzerinden 4 yıldız)

Ulaş Özdemir, Kolektif Kitap

Müzisyen Ulaş Özdemir’in 1997-2002 yılları arasında Roll dergisinde yayımlanan yazı ve söyleşilerinden oluşan ‘Senden Gayrı Âşık mı Yoktur’, 20’nci yüzyılda hem halk kültürü ve müziğine hem de popüler kültüre katkı sağlamış âşıkların portreleriyle bir Türkiye portresi çiziyor.