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Hürriyet Cumartesi Haberleri
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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş bu.aktas@gmail.com
    10.11.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Kimdir Bu Mitat Karaman? (5 üzerinden 4 yıldız)
    Doğu Yücel, Can

    Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan ve silik birinin başına ne gelir ki, demeyin... Doğu Yücel’den bir kara mizah örneği, bir yeni Türkiye panoraması.

    En yeni kitaplar

    Hakikat Sonrası Çağ: Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma (5 üzerinden 4 yıldız)
    Ralph Keyes, çeviren: Deniz Özçetin, Deli Dolu

    Yalan ve aldatma nasıl gündelik toplumsal refleksler haline geldi? Birinin yalan söylediğini bile bile neden onu onaylarız? Keyes, tarih boyunca yalan söylediğimizi kabul ederken, bugün yalanın neden geçer akçe olmaya başladığını sorguluyor.

    En yeni kitaplar

    Uydurmanın İncelikleri (5 üzerinden 4 yıldız)
    Hazırlayan: Hakan Bıçakcı, Hep Kitap

    Kimi yazacaklarını önceden kalem kalem planlamayı seviyor, kimi akışına bırakmayı. Kimi ne anlattığına önem veriyor, kimi nasıl anlattığına. Kitaplarını severek okuduğumuz Türkçe edebiyatın güçlü kalemleri Bıçakcı’nın hazırladığı soruları yanıtlıyor.

    En yeni kitaplar

    Senden Gayrı Âşık mı Yoktur (5 üzerinden 4 yıldız)
    Ulaş Özdemir, Kolektif Kitap

    Müzisyen Ulaş Özdemir’in 1997-2002 yılları arasında Roll dergisinde yayımlanan yazı ve söyleşilerinden oluşan ‘Senden Gayrı Âşık mı Yoktur’, 20’nci yüzyılda hem halk kültürü ve müziğine hem de popüler kültüre katkı sağlamış âşıkların portreleriyle bir Türkiye portresi çiziyor.

    Etiketler: Kitap , yeni çıkan kitaplar , Kimdir Bu Mitat Karaman
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