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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
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    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ bu.aktas@gmail.com
    03.11.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları (5 üzerinden 3,5 yıldız)
    Nezih Erdoğan, İletişim

    Sinemanın memleketteki ilk günleri, karmaşası, temaşası, şayia ve iştahı... Mekânlar, işletmeler, ilk gösterimler, isimler ve teferruat... Nezih Erdoğan, sinemanın İstanbul’daki ilk günlerini anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Güzellik Bir Yaradır (5 üzerinden 4 yıldız)
    Eka Kurniawan, Çeviren: Emre Gözgü, Domingo

    Güzeller güzeli Endonezyalı fahişe Dewi Ayu, ölümünden yirmi bir yıl sonra ailesine musallat olan bir lanetin intikamını almak için mezarından çıkar. 34 dile çevrilen Güzellik Bir Yaradır, Endonezya’nın hayali Halimunda şehrinde geçen, kadınlar ve erkekler hakkında bir masal.

    En yeni kitaplar

    Brain Up-Beyninizi Yeniden Yapılandırın (5 üzerinden 3 yıldız)
    Dr. John B. Arden, çeviren: Nuray Önoğlu, Okuyanus

    Doktor John Arden, beyin temelli terapinin yolunu açıyor desek yeridir. İnsanın hayatını değiştirebilmesi için beyni yeniden yapılandırma sürecine rehberlik ediyor kitabıyla.

    En yeni kitaplar

    Eve Giden Yol Lion (5 üzerinden 3 yıldız)
    Saroo Brierley, Çeviren: Aslı Tunç, Epsilon

    2016’da beyazperdeye de taşınan hikâye, 2017 yılında ‘En İyi Film’ de dahil olmak üzere 6 dalda Oscar’a aday gösterildi. 14 dile çevrilen roman, insanı ayakta tutan en önemli şeyin umut olduğunu hatırlatacak bir hikâye anlatıyor.

    En yeni kitaplar

    Hakkâri’de Bir Mevsim (5 üzerinden 5 yıldız)
    Ferit Edgü, Sel

    İlk kez 1977’de yayımlanan ve Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren, aynı zamanda Erden Kıral yönetmenliğinde filme uyarlanarak, 33. Berlin Film Festivali’nde aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu beş ödül kazanan eserin 40’ıncı yılı. Bu vesileyle özel bir basımla yeniden okurla buluşuyor.

    En yeni kitaplar

    Onur Ünlü: Bir Sürü Endişe (5 üzerinden 4 yıldız)
    Söyleşi: Alper Kırklar, Sel

    Onur Ünlü’nün şiir, sinema ve televizyon prodüksiyonları vasıtasıyla dahil olduğumuz etkileyici dünyasına bu kez uzun ve derin bir sohbetle konuk oluyoruz. Bir zihnin dolambaçlı, sihirli, deli ama bir o kadar endişeli arka odası...

    Etiketler: yeni çıkanlar , Kitap , yeni çıkan kitaplar
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