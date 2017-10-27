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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş / bu.aktas@gmail.com
    27.10.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkan kitapları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    ET YİYENLER BİRBİRİNİ ÖLDÜRSÜN

    Ebru Ojen, Edebi Şeyler

    Muhalif insanlar, konforu tehdit altındayken, devletle işbirliği yapar mı? ‘Et Yiyenler Birbirini Öldürsün’; iktidarı, mülkiyeti, patriarkayı, içi kof politik doğruculukları, erkeklik gösterilerini cesurca karşısına almaktan çekinmeyen bir roman.

    En yeni kitaplar

    KEDİMLE SOHBETLER

    Eduardo Jauregui, çevirmen: Hazal Gül, Altın

    Otuzlu yaşlarını doldurmak üzere olan mutsuz bir kadının hayattaki çıkmazlarına inat, bir kedi ona yepyeni kapılar açar. ‘Kedimle Sohbetler’, iki tür arasında gelişebilecek en köklü dostluklardan birinin kanıtı gibi.

    En yeni kitaplar

    İKTİDAR SEÇKİNLERİ

    C. Wright Mills, çeviren: Ünsal Oskay, İnkılap

    C. Wright Mills’in 1956’da yayımlanan ve büyük yankı uyandıran kitabı ‘İktidar Seçkinleri’, para, mülkiyet ve iktidar sahiplerinin izlerini sürüyor, dünyayı yöneten güç odaklarının ilişkilerini ortaya koyuyor. Ünsal Oskay’ın özenli çevirisiyle...

    En yeni kitaplar

    KIRMIZI PİYANO

    Josh Malerman, çeviren: Aslı Dağlı, İthaki

    ‘Kafes’ romanıyla korku eşiğini aşan Malerman’dan bir gizem romanı. Amerika’da bir hastanede Ellen isimli bir hemşire, tüm kemikleri kırılmış bir hastaya bakıcılık yapıyordu. Peki bu gizemli hastanın Afrika’daki olaylarla ne gibi bir ilgisi var?

    En yeni kitaplar

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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