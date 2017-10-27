En yeni kitaplar

ET YİYENLER BİRBİRİNİ ÖLDÜRSÜN

Ebru Ojen, Edebi Şeyler

Muhalif insanlar, konforu tehdit altındayken, devletle işbirliği yapar mı? ‘Et Yiyenler Birbirini Öldürsün’; iktidarı, mülkiyeti, patriarkayı, içi kof politik doğruculukları, erkeklik gösterilerini cesurca karşısına almaktan çekinmeyen bir roman.

KEDİMLE SOHBETLER

Eduardo Jauregui, çevirmen: Hazal Gül, Altın

Otuzlu yaşlarını doldurmak üzere olan mutsuz bir kadının hayattaki çıkmazlarına inat, bir kedi ona yepyeni kapılar açar. ‘Kedimle Sohbetler’, iki tür arasında gelişebilecek en köklü dostluklardan birinin kanıtı gibi.

İKTİDAR SEÇKİNLERİ

C. Wright Mills, çeviren: Ünsal Oskay, İnkılap

C. Wright Mills’in 1956’da yayımlanan ve büyük yankı uyandıran kitabı ‘İktidar Seçkinleri’, para, mülkiyet ve iktidar sahiplerinin izlerini sürüyor, dünyayı yöneten güç odaklarının ilişkilerini ortaya koyuyor. Ünsal Oskay’ın özenli çevirisiyle...

KIRMIZI PİYANO

Josh Malerman, çeviren: Aslı Dağlı, İthaki

‘Kafes’ romanıyla korku eşiğini aşan Malerman’dan bir gizem romanı. Amerika’da bir hastanede Ellen isimli bir hemşire, tüm kemikleri kırılmış bir hastaya bakıcılık yapıyordu. Peki bu gizemli hastanın Afrika’daki olaylarla ne gibi bir ilgisi var?