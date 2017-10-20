En yeni kitaplar

HAYVANLARA NİÇİN BAKARIZ?

John Berger, çeviren: Cevat Çapan, DeliDolu

Türkiye’de Görme Biçimleri kitabıyla tanınan John Berger, hayvanlar ve insanlar arasındaki iletişimi sorguluyor. “Hayvanat bahçeleri neden var? Modern kapitalist toplumlarda insanlarla hayvanlar arasındaki ilişki nasıl kayboldu?” gibi sorular etrafında...

TÜTÜNCÜ ÇIRAĞI

Robert Seethaler, çeviren: Oktay Değirmenci, Jaguar

Dünya edebiyatının son yıllarda dikkat çeken isimlerinden Robert Seethaler, tütün mamulleri satıcısı Franz’ın Anezka adlı bir kadına olan tutkulu aşkını anlatırken gamalı haçların ve Führer posterlerinin kol gezdiği Viyana’yı da resmediyor.

TÜRKAN ŞORAY İLE YÜZ YÜZE

Feridun Andaç, Eksik Parça

Feridun Andaç, Türkan Şoray’ın öyküsünü yeni baştan kuruyor bu söyleşi-anlatı kitabında. Bir sinema sanatçısının sinemadaki ömrünün tanıklığı kadar, onun sinemaya ve hayata bakışını okuyoruz.

BAŞKALARININ HAYATI

Amy Grace Loyd, çeviren: Mert Akcanbaş, Beyaz Baykuş

Kocasının ölümüyle genç yaşta yalnız kalan Celia, Brooklyn’de sahibi olduğu küçük bir apartmanda yaşamaktadır. Bir gün bir komşu gelseydi ve her şeyi değiştirseydi?