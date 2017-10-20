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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ
    20.10.2017 - 15:01 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    HAYVANLARA NİÇİN BAKARIZ?

    John Berger, çeviren: Cevat Çapan, DeliDolu

    Türkiye’de Görme Biçimleri kitabıyla tanınan John Berger, hayvanlar ve insanlar arasındaki iletişimi sorguluyor. “Hayvanat bahçeleri neden var? Modern kapitalist toplumlarda insanlarla hayvanlar arasındaki ilişki nasıl kayboldu?” gibi sorular etrafında...

    En yeni kitaplar

    TÜTÜNCÜ ÇIRAĞI

    Robert Seethaler, çeviren: Oktay Değirmenci, Jaguar

    Dünya edebiyatının son yıllarda dikkat çeken isimlerinden Robert Seethaler, tütün mamulleri satıcısı Franz’ın Anezka adlı bir kadına olan tutkulu aşkını anlatırken gamalı haçların ve Führer posterlerinin kol gezdiği Viyana’yı da resmediyor.

    En yeni kitaplar

    TÜRKAN ŞORAY İLE YÜZ YÜZE

    Feridun Andaç, Eksik Parça

    Feridun Andaç, Türkan Şoray’ın öyküsünü yeni baştan kuruyor bu söyleşi-anlatı kitabında. Bir sinema sanatçısının sinemadaki ömrünün tanıklığı kadar, onun sinemaya ve hayata bakışını okuyoruz.

    En yeni kitaplar

    BAŞKALARININ HAYATI

    Amy Grace Loyd, çeviren: Mert Akcanbaş, Beyaz Baykuş

    Kocasının ölümüyle genç yaşta yalnız kalan Celia, Brooklyn’de sahibi olduğu küçük bir apartmanda yaşamaktadır. Bir gün bir komşu gelseydi ve her şeyi değiştirseydi?

    En yeni kitaplar

     

     

     

     

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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