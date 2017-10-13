En yeni kitaplar

YERALTI DEMİRYOLU

Colson Whitehead, çeviren: Begüm Kovulmaz, Siren

Bu yıl Pulitzer’i, Arthur C. Clarke Ödülü’nü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ‘Yeraltı Demiryolu’ Türkçede. Whitehead, okurunu uzun zaman terk etmeyecek bir mücadele öyküsü anlatıyor. ‘Rüya’ ülkenin geçmişine dair sarsıcı bir roman.

DELİKANLI

Dostoyevski, çeviri: Leyla Soykut, Yordam

Klasik edebiyat tutkunları için... Dostoyevski’den ahlaki temelleri sarsılmış, iyiyle kötü arasındaki sınırı belirsizleşen Rus toplumsal yaşantısına açık bir eleştiri. Delikanlı, unutulmaz Versilov karakteri ve baba-oğul ilişkisi ile ‘Karamazov Kardeşler’in de müjdecisi gibidir...

NE MUTSUZ YUNANIM DİYEN!

Nikos Dimu, çeviren: Herkül Millas, İstos

İlk yayımlandığı 1975’ten bu yana gerçekleştirdiği 32 baskıyla Yunanistan’ın her dönem tartışmalı kitaplarından biri Türkçede. Yazarına göre: “Bu kitap Yunanların kusurlarını hicveden aforizmalar toplamı değil, geçmişle bugün arasında asılı kalmış, Yunanistan’a ithaf edilmiş aşk dolu bir itiraftır.”

İPEK SABAHLIK

Osman Balcıgil, Destek

‘İpek Sabahlık’ hayata ağzında altın kaşıkla ‘Merhaba’ diyen ama son nefesini yoksulluk içinde veren Suat Derviş’in etkileyici hayatını konu alıyor. Döneminin en iyi gazetecilerinden biri olan Derviş’in yaşamöyküsü de en az romanları kadar soluksuz okunacak.