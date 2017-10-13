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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ / bu.aktas@gmail.com
    13.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    YERALTI DEMİRYOLU

    Colson Whitehead, çeviren: Begüm Kovulmaz, Siren

    Bu yıl Pulitzer’i, Arthur C. Clarke Ödülü’nü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ‘Yeraltı Demiryolu’ Türkçede. Whitehead, okurunu uzun zaman terk etmeyecek bir mücadele öyküsü anlatıyor. ‘Rüya’ ülkenin geçmişine dair sarsıcı bir roman.

    En yeni kitaplar

    DELİKANLI

    Dostoyevski, çeviri: Leyla Soykut, Yordam

    Klasik edebiyat tutkunları için... Dostoyevski’den ahlaki temelleri sarsılmış, iyiyle kötü arasındaki sınırı belirsizleşen Rus toplumsal yaşantısına açık bir eleştiri. Delikanlı, unutulmaz Versilov karakteri ve baba-oğul ilişkisi ile ‘Karamazov Kardeşler’in de müjdecisi gibidir...

    En yeni kitaplar

    NE MUTSUZ YUNANIM DİYEN!

    Nikos Dimu, çeviren: Herkül Millas, İstos

    İlk yayımlandığı 1975’ten bu yana gerçekleştirdiği 32 baskıyla Yunanistan’ın her dönem tartışmalı kitaplarından biri Türkçede. Yazarına göre: “Bu kitap Yunanların kusurlarını hicveden aforizmalar toplamı değil, geçmişle bugün arasında asılı kalmış, Yunanistan’a ithaf edilmiş aşk dolu bir itiraftır.”

    En yeni kitaplar

    İPEK SABAHLIK

    Osman Balcıgil, Destek

    ‘İpek Sabahlık’ hayata ağzında altın kaşıkla ‘Merhaba’ diyen ama son nefesini yoksulluk içinde veren Suat Derviş’in etkileyici hayatını konu alıyor. Döneminin en iyi gazetecilerinden biri olan Derviş’in yaşamöyküsü de en az romanları kadar soluksuz okunacak.

    En yeni kitaplar

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , keyif , haftanın kitapları
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