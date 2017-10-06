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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    06.10.2017 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkan kitapları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    MAĞARA RESSAMLARI

    Gregory Curtis, çeviren: Hilal Dikmen, Redingot

    Dünyanın ilk sanatçılarına dair ilgi çekici bir kitap. Mağara Ressamları, Fransa ve İspanya’nın olağanüstü mağara resimlerine, bu resimleri keşfeden kişilere, kökenleriyle ilgili teorilere giriş niteliğinde.

    En yeni kitaplar

    TÜRKİYE’DE IŞİD

    İsmail Saymaz, İletişim

    İsmail Saymaz, Türkiye’de IŞİD’in örgütlenmesi ve eylemlerini, bu konuda açılmış bütün dava dosyalarını inceliyor.

    En yeni kitaplar

    KİRLİ YÜZLÜ MELEKLER

    Jonathan Wilson, çeviren: Tolga Esmer, İthaki Yayınları

    Jonathan Wilson’un kalkıştığı iş büyük cesaret gerektiriyor. Arjantin futbolunun, daha doğrusu Arjantin toplumunun belki de en büyük bütünleştirici ve ayrıştırıcı unsuru olan futbolun o topraklardaki hikâyesini az Maradona az Messi ama bol dramla anlatmak az şey değil. Bağış Erten’in önsözüyle...

    En yeni kitaplar

    BÜTÜN İYİLER BİRAZ KÜSKÜNDÜR

    Nilay Örnek, Artemis

    Nilay Örnek’ten memleket üzerine kendine has bir metin. “Türkiye’de bütün gerçek iyilerin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışanların kalbine birer leke düşüyor” diyor Örnek ve ne yapacağımızın peşine düşüyor.

    En yeni kitaplar

     

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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