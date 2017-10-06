En yeni kitaplar

MAĞARA RESSAMLARI

Gregory Curtis, çeviren: Hilal Dikmen, Redingot

Dünyanın ilk sanatçılarına dair ilgi çekici bir kitap. Mağara Ressamları, Fransa ve İspanya’nın olağanüstü mağara resimlerine, bu resimleri keşfeden kişilere, kökenleriyle ilgili teorilere giriş niteliğinde.

TÜRKİYE’DE IŞİD

İsmail Saymaz, İletişim

İsmail Saymaz, Türkiye’de IŞİD’in örgütlenmesi ve eylemlerini, bu konuda açılmış bütün dava dosyalarını inceliyor.

KİRLİ YÜZLÜ MELEKLER

Jonathan Wilson, çeviren: Tolga Esmer, İthaki Yayınları

Jonathan Wilson’un kalkıştığı iş büyük cesaret gerektiriyor. Arjantin futbolunun, daha doğrusu Arjantin toplumunun belki de en büyük bütünleştirici ve ayrıştırıcı unsuru olan futbolun o topraklardaki hikâyesini az Maradona az Messi ama bol dramla anlatmak az şey değil. Bağış Erten’in önsözüyle...

BÜTÜN İYİLER BİRAZ KÜSKÜNDÜR

Nilay Örnek, Artemis

Nilay Örnek’ten memleket üzerine kendine has bir metin. “Türkiye’de bütün gerçek iyilerin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışanların kalbine birer leke düşüyor” diyor Örnek ve ne yapacağımızın peşine düşüyor.