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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    29.09.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik.

    HİKÂYE AVCISI

    Eduardo Galeano, çeviren: Süleyman Doğru, Sel

    Eduardo Galeano’nun bu kitabı ilk kez Türkçede... Galeano, üzerinde titizlikle çalıştığı, vasiyet niteliği taşıyan kitabında, sömürücülerle diktatörlerin leşçiliğine ve ahlaksızlığına karşı halkların insanlık ve haysiyet adına mücadelesini efsaneler, anekdotlar, gerçek hayat hikâyeleriyle anlatmaya, dünya halklarının direniş belleği olmaya devam ediyor.

    En yeni kitaplar

    CASUSLAR KÖPRÜSÜ

    James M. Donovan, çeviren: Seda Hauser, Altın

    İyi bir casusluk romanı okumak isteyenler için... Avukat James Donovan, ülkesinin en amansız düşmanı Sovyet Albay Abel’i büyük bir cesaretle savunma görevini üstlenir. Bu dava dünyanın soluk soluğa izlediği duruşmalara dönüşür. İnsanın karanlığı ve hukuk savaşı üzerine...

    En yeni kitaplar

    OSMANLI BİLİM MİRASI

    Ekmeleddin İhsanoğlu, YKY

    52 ülkede 527 koleksiyon ve katalog taraması neticesinde ortaya çıkan iki ciltlik bir kitap. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun öncülüğünde yaratılan ‘Osmanlı Bilim Mirası’, Osmanlı döneminde aritmetik, cebir, astronomi, tıp, eczacılık, fizik, kimya, coğrafya gibi ilim dallarında yapılan çalışmaları ve yazıları kapsıyor.

    En yeni kitaplar

    ŞİKESTE

    Dorris Lessing, çeviren: Niran Elçi, DeliDolu

    Nobelli İngiliz yazar Doris Lessing’in her biri bağımsız olarak okunabilen beş ciltlik Argos’taki Kanopus Arşivleri kitapseverlerle buluşuyor. Serinin ilk halkası olan ‘Şikeste’, Kanopus adlı güçlü ve ileri bir galaktik imparatorluğun uzaylı elçilerinin Şikeste gezegenine, yani Dünya’ya yaptıkları ziyaretlerden aktardıkları raporlardan oluşuyor.

    En yeni kitaplar

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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