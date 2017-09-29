En yeni kitaplar

HİKÂYE AVCISI

Eduardo Galeano, çeviren: Süleyman Doğru, Sel

Eduardo Galeano’nun bu kitabı ilk kez Türkçede... Galeano, üzerinde titizlikle çalıştığı, vasiyet niteliği taşıyan kitabında, sömürücülerle diktatörlerin leşçiliğine ve ahlaksızlığına karşı halkların insanlık ve haysiyet adına mücadelesini efsaneler, anekdotlar, gerçek hayat hikâyeleriyle anlatmaya, dünya halklarının direniş belleği olmaya devam ediyor.

CASUSLAR KÖPRÜSÜ

James M. Donovan, çeviren: Seda Hauser, Altın

İyi bir casusluk romanı okumak isteyenler için... Avukat James Donovan, ülkesinin en amansız düşmanı Sovyet Albay Abel’i büyük bir cesaretle savunma görevini üstlenir. Bu dava dünyanın soluk soluğa izlediği duruşmalara dönüşür. İnsanın karanlığı ve hukuk savaşı üzerine...

OSMANLI BİLİM MİRASI

Ekmeleddin İhsanoğlu, YKY

52 ülkede 527 koleksiyon ve katalog taraması neticesinde ortaya çıkan iki ciltlik bir kitap. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun öncülüğünde yaratılan ‘Osmanlı Bilim Mirası’, Osmanlı döneminde aritmetik, cebir, astronomi, tıp, eczacılık, fizik, kimya, coğrafya gibi ilim dallarında yapılan çalışmaları ve yazıları kapsıyor.

ŞİKESTE

Dorris Lessing, çeviren: Niran Elçi, DeliDolu

Nobelli İngiliz yazar Doris Lessing’in her biri bağımsız olarak okunabilen beş ciltlik Argos’taki Kanopus Arşivleri kitapseverlerle buluşuyor. Serinin ilk halkası olan ‘Şikeste’, Kanopus adlı güçlü ve ileri bir galaktik imparatorluğun uzaylı elçilerinin Şikeste gezegenine, yani Dünya’ya yaptıkları ziyaretlerden aktardıkları raporlardan oluşuyor.