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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    22.09.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 16:23

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik.

    FIRIN SALDIRISI

    Haruki Murakami, çeviren: Ali Volkan Erdemir, Doğan Kitap

    Açlığın ve suçun doğası üzerine bir öykü... Kat Menschik’in çizimleriyle: “Hayır, açlık demek yetmezdi buna. Sanki uzay boşluğunu yutmuştuk. Nereden çıkmıştı bu açlık hissi? Elbette yiyeceğimizin olmamasından.”

    En yeni kitaplar

    DİŞLERİMİN HİKÂYESİ

    Valeria Luiselli, çeviren: Seda Ersavcı, Siren

    Çağdaş edebiyatın en yaratıcı yazarlarından Luiselli’den muazzam bir roman. Alçaklığın gizli tarihinden sanata her türlü yaşamsal mevzuya dokunan bir baba-oğul öyküsü.

    En yeni kitaplar

    DİN VE PSİKİYATRİ

    Irvin D. Yalom, çeviren Zeliha İyidoğan Babayiğit, Pegasus

    Yalom, zihin kurcalayan meseleleri sorguluyor: “İnsanın varoluşundaki acıyı anlıyorum ama acı çekmenin, hayattan vazgeçmeyi gerektirecek kadar da bizi sarıp sarmalayan bir şey olduğunu sanmıyorum.”

    En yeni kitaplar

    TÜKENİŞ KULÜBÜ

    Jeffrey Moore, çeviren: Algan Sezgintüredi, April

    İmkânsız bir aşkın izinde yaşanan, macera ve gerilim yüklü olayları anlatıyor: “Dünya aslında bu işte bu.Kocaman bir tükeniş mekanı, öldükten sonra üye olunan bir tükeniş kulübü...”

    En yeni kitaplar

    EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN

    Yusuf Atılgan, Can

    Edebiyatımızın büyük ustası Yusuf Atılgan’ın kitaplarını yeniden basan Can Yayınları, sadece çocuklara değil her yaştan okura hitap eden bu eseri de seriye kattı.

    En yeni kitaplar

    ÇİN İMPARATORU

    Tilman Rammstedt, çeviren: Esen Tezel, Dedalus

    Bir gün yaşlı bir adam Çin’e gitmeye niyetlenir ve... Alman edebiyatının önemli isimleri arasındaki Rammstedt, bu eseriyle Ingeborg Bachmann ödülünü kazanmıştı.

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    Etiketler: Kitap , en yeni kitaplar , keyif
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