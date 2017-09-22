En yeni kitaplar

FIRIN SALDIRISI

Haruki Murakami, çeviren: Ali Volkan Erdemir, Doğan Kitap

Açlığın ve suçun doğası üzerine bir öykü... Kat Menschik’in çizimleriyle: “Hayır, açlık demek yetmezdi buna. Sanki uzay boşluğunu yutmuştuk. Nereden çıkmıştı bu açlık hissi? Elbette yiyeceğimizin olmamasından.”

DİŞLERİMİN HİKÂYESİ

Valeria Luiselli, çeviren: Seda Ersavcı, Siren

Çağdaş edebiyatın en yaratıcı yazarlarından Luiselli’den muazzam bir roman. Alçaklığın gizli tarihinden sanata her türlü yaşamsal mevzuya dokunan bir baba-oğul öyküsü.

DİN VE PSİKİYATRİ

Irvin D. Yalom, çeviren Zeliha İyidoğan Babayiğit, Pegasus

Yalom, zihin kurcalayan meseleleri sorguluyor: “İnsanın varoluşundaki acıyı anlıyorum ama acı çekmenin, hayattan vazgeçmeyi gerektirecek kadar da bizi sarıp sarmalayan bir şey olduğunu sanmıyorum.”

TÜKENİŞ KULÜBÜ

Jeffrey Moore, çeviren: Algan Sezgintüredi, April

İmkânsız bir aşkın izinde yaşanan, macera ve gerilim yüklü olayları anlatıyor: “Dünya aslında bu işte bu.Kocaman bir tükeniş mekanı, öldükten sonra üye olunan bir tükeniş kulübü...”

EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN

Yusuf Atılgan, Can

Edebiyatımızın büyük ustası Yusuf Atılgan’ın kitaplarını yeniden basan Can Yayınları, sadece çocuklara değil her yaştan okura hitap eden bu eseri de seriye kattı.

ÇİN İMPARATORU

Tilman Rammstedt, çeviren: Esen Tezel, Dedalus

Bir gün yaşlı bir adam Çin’e gitmeye niyetlenir ve... Alman edebiyatının önemli isimleri arasındaki Rammstedt, bu eseriyle Ingeborg Bachmann ödülünü kazanmıştı.