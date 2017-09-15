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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeni kitaplar

    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    15.09.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 14:57

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik...

    HAYRİYE HANIM’I KİM ÇALDI?

    Figen Şakacı, İletişim

    Figen Şakacı, ‘Bitirgen’le başlayan, ‘Pala Hayriye’ ile süren üçlemesini ‘Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı?’ ile tamamlıyor. Bir ömrü anlatıyor, bir kadının varlığını, yokluğunu, izlerini...

    En yeni kitaplar

    BİZ

    David Nicholls, çeviren: Elif Tozlu, Pegasus

    Okurun ‘Bir Gün’ ile sevdiği Nicholls’ten hayal kırıklığına uğratmayacak bir roman. Yazarın tarzını bilenler “Sevgi uzun bir yoldur” diyeceğini tahmin etmiştir.

    En yeni kitaplar

    6.27 TRENİ

    Jean-Paul Didierlaurent, çeviren: Aysel Bora, Can

    Edebiyat alanındaki ilk başarılarını; kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent, bu ilk romanıyla, başta ülkesinde olmak üzere dünya çapında adından sıkça söz ettirdi. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede 29 dile çevrildi.

    En yeni kitaplar

    YENİ BİR HAYAT KURMAK

    M. Esra Yıldırım, İletişim

    M. Esra Yıldırım, Türkiye’nin çeşitli illerinden kadınlarla yaptığı birebir görüşmelerle boşanma deneyiminin kadınlar üzerindeki etkilerini teorik ve pratik olarak sergilemeye girişiyor.

    En yeni kitaplar

     

     

     

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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