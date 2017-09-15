En yeni kitaplar

HAYRİYE HANIM’I KİM ÇALDI?

Figen Şakacı, İletişim

Figen Şakacı, ‘Bitirgen’le başlayan, ‘Pala Hayriye’ ile süren üçlemesini ‘Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı?’ ile tamamlıyor. Bir ömrü anlatıyor, bir kadının varlığını, yokluğunu, izlerini...

BİZ

David Nicholls, çeviren: Elif Tozlu, Pegasus

Okurun ‘Bir Gün’ ile sevdiği Nicholls’ten hayal kırıklığına uğratmayacak bir roman. Yazarın tarzını bilenler “Sevgi uzun bir yoldur” diyeceğini tahmin etmiştir.

6.27 TRENİ

Jean-Paul Didierlaurent, çeviren: Aysel Bora, Can

Edebiyat alanındaki ilk başarılarını; kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent, bu ilk romanıyla, başta ülkesinde olmak üzere dünya çapında adından sıkça söz ettirdi. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede 29 dile çevrildi.

YENİ BİR HAYAT KURMAK

M. Esra Yıldırım, İletişim

M. Esra Yıldırım, Türkiye’nin çeşitli illerinden kadınlarla yaptığı birebir görüşmelerle boşanma deneyiminin kadınlar üzerindeki etkilerini teorik ve pratik olarak sergilemeye girişiyor.