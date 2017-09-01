En yeni kitaplar

Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders (5 üzerinden 4 yıldız)

Carlo Rovelli, çeviren: Tolga Esmer, Can

Sade anlatımıyla tüm dünyayı büyüleyen, 40’tan fazla dile çevrilen ve yayımlandıktan kısa süre sonra çoksatar listelerinde birinci sıraya yerleşen ‘Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders’, fizik alanında gerçekleşen büyük devrimin ‘en büyüleyici’ yönlerini ve ortaya attığı soruları mercek altına alıyor.

Çamurcuk (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Inge Schilperoord, çeviren: Mustafa Özen, Pinhan

Pedofili suçlamasıyla bir süre cezaevinde kalan Jonathan, yetersiz kanıt sebebiyle tahliye edilir ve hasta annesiyle yaşadığı eve, doğup büyüdüğü sahil kasabasına döner. Kısa bir süre sonra mahallelerine bir anne ve kız çocuğunun taşındığını fark eder. Aynı hatayı tekrarlamamaya kararlı olan Jonathan, küçük kızı kendinden uzak tutmak için elinden geleni yapar. Jonathan ‘ikinci şans’ını heba etmemeye kararlıdır.

Çizginin Çizgisi (5 üzerinden 4 yıldız)

Hicabi Demirci, Desen

Usta karikatürist Hicabi Demirci, kitabıyla karikatür sanatının inceliklerini anlatıyor. İyi bir karikatüre imza atabilmenin ipuçlarını veren Demirci, karikatür çizmeye heves edenlere adım adım kılavuzluk ediyor.

Arabadakiler (5 üzerinden 4,5 yıldız)

Patrick White, çeviren: Murat Belge

Arabadakiler, Nobel edebiyat ödüllü Patrick White’ın roman sanatında zirveye ulaştığı kitabı. Roman, kolektif hafızadaki acı verici deneyimleri sanatsal bir imkâna dönüştürmenin yollarını arıyor.