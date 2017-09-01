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HÜRRİYET CUMARTESİ

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    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ
    01.09.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 12:12

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik...

    Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders (5 üzerinden 4 yıldız)

    Carlo Rovelli, çeviren: Tolga Esmer, Can

    Sade anlatımıyla tüm dünyayı büyüleyen, 40’tan fazla dile çevrilen ve yayımlandıktan kısa süre sonra çoksatar listelerinde birinci sıraya yerleşen ‘Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders’, fizik alanında gerçekleşen büyük devrimin ‘en büyüleyici’ yönlerini ve ortaya attığı soruları mercek altına alıyor.

    En yeni kitaplar

    Çamurcuk (5 üzerinden 3,5 yıldız)

    Inge Schilperoord, çeviren: Mustafa Özen, Pinhan

    Pedofili suçlamasıyla bir süre cezaevinde kalan Jonathan, yetersiz kanıt sebebiyle tahliye edilir ve hasta annesiyle yaşadığı eve, doğup büyüdüğü sahil kasabasına döner. Kısa bir süre sonra mahallelerine bir anne ve kız çocuğunun taşındığını fark eder. Aynı hatayı tekrarlamamaya kararlı olan Jonathan, küçük kızı kendinden uzak tutmak için elinden geleni yapar. Jonathan ‘ikinci şans’ını heba etmemeye kararlıdır.

    En yeni kitaplar

    Çizginin Çizgisi (5 üzerinden 4 yıldız)

    Hicabi Demirci, Desen

    Usta karikatürist Hicabi Demirci, kitabıyla karikatür sanatının inceliklerini anlatıyor. İyi bir karikatüre imza atabilmenin ipuçlarını veren Demirci, karikatür çizmeye heves edenlere adım adım kılavuzluk ediyor.

    En yeni kitaplar

    Arabadakiler (5 üzerinden 4,5 yıldız)

    Patrick White, çeviren: Murat Belge

    Arabadakiler, Nobel edebiyat ödüllü Patrick White’ın roman sanatında zirveye ulaştığı kitabı. Roman, kolektif hafızadaki acı verici deneyimleri sanatsal bir imkâna dönüştürmenin yollarını arıyor.

    Etiketler: Arabadakiler , Çizginin Çizgisi , Çamurcuk , Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders
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