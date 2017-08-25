En yeni kitaplar

SUSULACAK NE ÇOK ŞEY VAR ARAMIZDA

Ezgi Polat, Can

Ezgi Polat’ı edebiyat dergilerindeki öykülerinden tanıyorduk. Yazarın ilk kitabında “Ben buradayım” diyen etkileyici öyküler var.

MİKROPLARINIZLA TANIŞIN

Rob Knight, Brendan Buhler, çevirmen Levent Göktem, Optimist

Bilim insanı Rob Knight’ın ödüllü bilim gazetecisi Brendan Buhler’le birlikte yazdığı kitap eğlenceli bir dil ve bol örnekle mikroplarla ilgili en son bulguları aktarıyor. Hepimiz en az yüzde 99 oranında mikropmuşuz haberiniz olsun.

ÇİN-YENİ BÜYÜK GÜÇ DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ

Fatih Oktay, İş Bankası

Çin ekonomisi 2015 yılına, ABD’nin önünde dünyanın en büyük ekonomisi olarak girdi. Çin’i anlamak, incelemek için iyi bir kaynak kitap.

KAN DOLAŞIMI, AMELİYAT VE MUSIKÎ MAKAMLARI

Cem Behar, YKY

Musıki geleneğimizin 17’nci yüzyılı ilginç fakat eldeki tarihi belge ve bilgi azlığı dolayısıyla da incelenmesi en zor yüzyılıdır. Cem Behar, Kantemiroğlu’nu merkeze alan kitabıyla Türk musıki tarihi hakkında özgün bir çalışma sunuyor.