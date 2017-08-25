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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    25 Ağustos 2017 - 15:20Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 15:26

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik

    SUSULACAK NE ÇOK ŞEY VAR ARAMIZDA

    Ezgi Polat, Can

    Ezgi Polat’ı edebiyat dergilerindeki öykülerinden tanıyorduk. Yazarın ilk kitabında “Ben buradayım” diyen etkileyici öyküler var.

    En yeni kitaplar

    MİKROPLARINIZLA TANIŞIN

    Rob Knight, Brendan Buhler, çevirmen Levent Göktem, Optimist

    Bilim insanı Rob Knight’ın ödüllü bilim gazetecisi Brendan Buhler’le birlikte yazdığı kitap eğlenceli bir dil ve bol örnekle mikroplarla ilgili en son bulguları aktarıyor. Hepimiz en az yüzde 99 oranında mikropmuşuz haberiniz olsun.

    En yeni kitaplar

    ÇİN-YENİ BÜYÜK GÜÇ DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ

    Fatih Oktay, İş Bankası

    Çin ekonomisi 2015 yılına, ABD’nin önünde dünyanın en büyük ekonomisi olarak girdi. Çin’i anlamak, incelemek için iyi bir kaynak kitap.

    En yeni kitaplar

    KAN DOLAŞIMI, AMELİYAT VE MUSIKÎ MAKAMLARI

    Cem Behar, YKY

    Musıki geleneğimizin 17’nci yüzyılı ilginç fakat eldeki tarihi belge ve bilgi azlığı dolayısıyla da incelenmesi en zor yüzyılıdır. Cem Behar, Kantemiroğlu’nu merkeze alan kitabıyla Türk musıki tarihi hakkında özgün bir çalışma sunuyor.

    En yeni kitaplar

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , kitap değerlendirmeleri
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