En yeni kitaplar

MADDE KARA

Hüseyin Kıran, Sel

Efsane ‘Madde Kara’, 13 yıl sonra numaralandırılmış sınırlı sayıda, bez ciltli özel edisyonuyla yeniden yayımlandı. Bu şiiirleri henüz keşfetmeyenlere özellikle duyurulur.

BİR KEDİ, BİR ADAM, İKİ KADIN

Juniçiro Tanizaki, çeviren: Sinan Ceylan, Jaguar

Melankolinin yazarı Tanizaki’den ilişkilerin girift yapısına dair bir roman. Fukuko, kocası Şozo ile yeni bir hayata başladığı günlerde kocasının eski karısı Şinako’dan bir mektup alır...

KUKLANIN RUHU-İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KISA BİR BAKIŞ

John Gray, çeviren: Dürrin Tunç, YKY

John Gray, insan özgürlüğünü din, felsefe ve fantastik edebiyattan örnekler üzerinden inceliyor.

TENEDOS BOZCAADA

Bülent Akgezer, Yitik Ülke

Bozcaada tarihi ve kültürü üzerine bir kitap. Kılavuz kitap olmanın yanında, meraklısı için farklı bir harita görevi de görebilir.