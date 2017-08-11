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HÜRRİYET CUMARTESİ

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    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ
    11 Ağustos 2017 - 11:47Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:50

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    MADDE KARA

    Hüseyin Kıran, Sel

    Efsane ‘Madde Kara’, 13 yıl sonra numaralandırılmış sınırlı sayıda, bez ciltli özel edisyonuyla yeniden yayımlandı. Bu şiiirleri henüz keşfetmeyenlere özellikle duyurulur.

    En yeni kitaplar

    BİR KEDİ, BİR ADAM, İKİ KADIN

    Juniçiro Tanizaki, çeviren: Sinan Ceylan, Jaguar

    Melankolinin yazarı Tanizaki’den ilişkilerin girift yapısına dair bir roman. Fukuko, kocası Şozo ile yeni bir hayata başladığı günlerde kocasının eski karısı Şinako’dan bir mektup alır...

    En yeni kitaplar

    KUKLANIN RUHU-İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KISA BİR BAKIŞ

    John Gray, çeviren: Dürrin Tunç, YKY

    John Gray, insan özgürlüğünü din, felsefe ve fantastik edebiyattan örnekler üzerinden inceliyor.

    En yeni kitaplar

    TENEDOS BOZCAADA

     Bülent Akgezer, Yitik Ülke 

    Bozcaada tarihi ve kültürü üzerine bir kitap. Kılavuz kitap olmanın yanında, meraklısı için farklı bir harita görevi de görebilir.

    En yeni kitaplar

    Etiketler: keyif , en yeni kitaplar , haftanın kitapları
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