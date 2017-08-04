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    En yeni kitaplar

    Burcu AKTAŞ / bu.aktas@gmail.com
    04 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:34

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    ÖFKE GÜNLERİ: PARANIN HÜKÜMRANLIĞINA KARŞI ÖFKE

    John Holloway, çeviren: Utku Özmakas, İletişim

    Dünyada kol gezen öfke, nasıl gerçek demokrasiye doğru bir yol açabilir? Bu öfke, nasıl, ‘doğru’ bir dava için güç toplamayı sağlayabilir? John Holloway, bu sorulara cevap ararken, paraya odaklanıyor. Paranın, toplumsal ilişkileri zehirleyen bir saldırganlık biçimi olduğunu gösteriyor.

    En yeni kitaplar

    TELEF

    Attilâ Şenkon, İletişim

    Telef, devletin kronik hale getirdiği yaraların romanı. Cumartesi Anneleri’ne, kayıp yakınlarına yaktığı bir ağıt.

    En yeni kitaplar

    BİR BAŞKA DÜNYADAN

    Eugene Schoulgin, çeviren: Deniz Canefe, Can

    Eugene Schoulgin Türkiye’yi, Türkiye’deki yaşam koşullarını, siyasal, sosyal, ekonomik yapıyı yakından bilen Norveçli bir yazar ve düşünür. Bu bilgi ve deneyimden yola çıkarak ülkenin 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan panoramasındaki köşe taşlarını çarpıcı bir romanda bize armağan ediyor.

    En yeni kitaplar

    DÖNÜŞ

    Tim Winton, çevirmen: Seda Çıngay Mellor, Yüz Kitap

    Avustralya sahillerinde geçmişleriyle hesaplaşmaya çabalayan basit insanların iç içe geçmiş öyküleri. Kitaptan uyarlanan aynı adlı film 2014 yılında Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından 7 dalda ödüle aday gösterilmişti.

    En yeni kitaplar

     

     

    Etiketler: en yeni kitaplar , haftanın kitapları , keyif
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