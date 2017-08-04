En yeni kitaplar

ÖFKE GÜNLERİ: PARANIN HÜKÜMRANLIĞINA KARŞI ÖFKE

John Holloway, çeviren: Utku Özmakas, İletişim

Dünyada kol gezen öfke, nasıl gerçek demokrasiye doğru bir yol açabilir? Bu öfke, nasıl, ‘doğru’ bir dava için güç toplamayı sağlayabilir? John Holloway, bu sorulara cevap ararken, paraya odaklanıyor. Paranın, toplumsal ilişkileri zehirleyen bir saldırganlık biçimi olduğunu gösteriyor.

TELEF

Attilâ Şenkon, İletişim

Telef, devletin kronik hale getirdiği yaraların romanı. Cumartesi Anneleri’ne, kayıp yakınlarına yaktığı bir ağıt.

BİR BAŞKA DÜNYADAN

Eugene Schoulgin, çeviren: Deniz Canefe, Can

Eugene Schoulgin Türkiye’yi, Türkiye’deki yaşam koşullarını, siyasal, sosyal, ekonomik yapıyı yakından bilen Norveçli bir yazar ve düşünür. Bu bilgi ve deneyimden yola çıkarak ülkenin 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan panoramasındaki köşe taşlarını çarpıcı bir romanda bize armağan ediyor.

DÖNÜŞ

Tim Winton, çevirmen: Seda Çıngay Mellor, Yüz Kitap

Avustralya sahillerinde geçmişleriyle hesaplaşmaya çabalayan basit insanların iç içe geçmiş öyküleri. Kitaptan uyarlanan aynı adlı film 2014 yılında Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından 7 dalda ödüle aday gösterilmişti.