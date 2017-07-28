 En yeni kitaplar

HIRSIZ

Fuminori Nakamura, çeviren: Mehmet Gürsel, Doğan

Gerilimiyle dikkat çekici bir roman. Nişimura, Tokyo’da zenginlerin cüzdanlarını çalan usta bir yankesicidir. Ailesi, arkadaşı yoktur. Ne var ki bu yalnız hayatı eski bir suç ortağıyla karşılaşınca altüst olur. Yeni bir iş almak zorunda kalan Nişimura’nın önünde acımasız bir yol vardır.

BİR ZAMANLAR NİŞANTAŞI’NDA

Hıfzı Topuz, Remzi

Hıfzı Topuz çocukluk ve gençlik yıllarındaki Nişantaşı’nı anlatıyor. Nişantaşı’nın 40’lı, 50’li yıllarından konaklar, sokaklar, pastaneler, renkli sosyal ilişkiler, akşam turları, göz aşinalıkları ve yaşam boyu anımsanacak aşklardan buruk anılar...

İŞTE BENİM HAYATIM

Leyla Batu Pekcan, Pan

Kitap, yazarın annesinin 1929 yılında çekilmiş bir fotoğrafıyla açılıyor. Cumhuriyet değerleriyle yetiştirilmeye çalışılan bir kuşağın öyküsü... Bir dönemi anlatması açısından önemli anılar...





BEN EN ÇOK KENDİM OLMAYI SEVDİM,YA SEN?

Gamze Berberci Çelik, Arkadya

Sevgilinden mi ayrıldın? Yıllarını, doğru insan var mı diye merak ederek mi geçti? Ömür boyu yalnız kalacağından ya da o kiloları asla veremeyeceğinden mi korkuyorsun? Boşanmak üzeresin ve bunun üstesinden nasıl geleceğini bilmiyor musun? Yazar, sizi kendi içinizde bir yolculuğa çıkaracak.



