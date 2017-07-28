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HÜRRİYET CUMARTESİ

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    En yeni kitaplar

    Burcu Aktaş
    28 Temmuz 2017 - 11:35Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:41

    Rafa çıkanları okuduk, seçtik, değerlendirdik

    HIRSIZ

    Fuminori Nakamura, çeviren: Mehmet Gürsel, Doğan

    Gerilimiyle dikkat çekici bir roman. Nişimura, Tokyo’da zenginlerin cüzdanlarını çalan usta bir yankesicidir. Ailesi, arkadaşı yoktur. Ne var ki bu yalnız hayatı eski bir suç ortağıyla karşılaşınca altüst olur. Yeni bir iş almak zorunda kalan Nişimura’nın önünde acımasız bir yol vardır.

     En yeni kitaplar

    BİR ZAMANLAR NİŞANTAŞI’NDA

    Hıfzı Topuz, Remzi

    Hıfzı Topuz çocukluk ve gençlik yıllarındaki Nişantaşı’nı anlatıyor. Nişantaşı’nın 40’lı, 50’li yıllarından konaklar, sokaklar, pastaneler, renkli sosyal ilişkiler, akşam turları, göz aşinalıkları ve yaşam boyu anımsanacak aşklardan buruk anılar...

     En yeni kitaplar

    İŞTE BENİM HAYATIM

    Leyla Batu Pekcan, Pan

    Kitap, yazarın annesinin 1929 yılında çekilmiş bir fotoğrafıyla açılıyor. Cumhuriyet değerleriyle yetiştirilmeye çalışılan bir kuşağın öyküsü... Bir dönemi anlatması açısından önemli anılar...

    En yeni kitaplar
     

    BEN EN ÇOK KENDİM OLMAYI SEVDİM,YA SEN?

    Gamze Berberci Çelik, Arkadya

    Sevgilinden mi ayrıldın? Yıllarını, doğru insan var mı diye merak ederek mi geçti? Ömür boyu yalnız kalacağından ya da o kiloları asla veremeyeceğinden mi korkuyorsun? Boşanmak üzeresin ve bunun üstesinden nasıl geleceğini bilmiyor musun? Yazar, sizi kendi içinizde bir yolculuğa çıkaracak.

    En yeni kitaplar

    Etiketler: en yeni kitaplar , Kitap , keyif
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