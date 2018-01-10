En yeni Galaxy Note işte böyle görünecek!

Benjamin Gesgin'in Twitter hesabından paylaştığı özel çizimler, 2020 yılının Galaxy Note'u olduğunu bizlere gösteriyor. Hemen üzerinde "2020" şeklinde bir yazının iliştirildiği çizimler de halihazırda Galaxy Note 8'e oldukça benziyor. Ortadan kaldırılmış çerçeve kenarları, gelen çentik ve dikey olarak yerleştirilen kamera seti dışında.

Galaxy S8, S8+ ve Note 8, halihazırda Sınırsız Ekran özelliğiyle yeni bir trend yarattılar, ancak iPhone X ile ekranın daha çerçevesiz tasarıma sahip olabileceğini de görmüştük. Benjamin Gesgin'in çiziminde de bunun izlerini görebiliyoruz. Özellikle yukarıda yer alan çentik bize bunu anımsatıyor. Elbette bu çentik Apple kullanıcıları tarafından bile tartışılıyorken, Samsung fanları için nasıl bir tartışma konusu yaratır, bunu şimdiden kestirmek güç. Ancak çizimin güzel göründüğü aşikar.

Ön ve arka kenarlarıyla daha yuvarlatılmış gibi görünen konsept çizim, böylece daha iyi bir kavrama hissi sunacakmış gibi duruyor. Arka tarafta yer alan kamera dizilimi de dikey olarak yerleştirilmiş. Parmak izi sensörü buradan kaldırılmış ve ön yüzde, ekranın altına entegre edilmiş ki bu yeniliği Galaxy S9 ve S9+ modellerinde görmemiz bekleniyor.

Elbette bu tamamen bir fan yapımı tasarım. Muhtemelen Samsung tarafından 2020 yılına kadar birtakım planlar yapılmıştır, fakat bunların şimdiden sızdırılacak kadar somut olduğunu kestirmek güç. Peki, siz nasıl buldunuz? 2020 yılında böylesi bir Galaxy Note modeli tanıtılsa, ne düşürünürdünüz?



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