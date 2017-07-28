En yaşlı lidere karısından ultimatom! 'Halefini seç'

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Zimbabve'nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, yerine geçecek ismi kendisi değil de lideri olduğu iktidar partisi ZANU-PF tarafından zamanı geldiğinde seçileceği yönündeki ısrarı yüzünden First Lady Grace Mugabe'yle büyük bir fikir ayrılığı yaşıyor.

"HALEFİNİ SEÇMEK MODA HALİNE GELDİ" DEMİŞ

Devlet televizyonu ZBC'nin haberine göre, partinin kadın kolları toplantısında konuşan devlet başkanı Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, eşine 'halefini seçmesi için baskı yaptı' ve bunun başka ülkelerde de moda haline geldiğini söyledi.

ZBC, Mugabe'nin de katıldığı toplantıya ilişkin haberde, "First Lady, Mugabe'nin yerine geçecek ismi seçmesinin yanlış bir tarafı olmadığını, bunun tüm üyelerin bir adayın etrafında toplanmasına olanak tanıyacağını söyledi" ifadeleri de kullanıldı. ugabe, toplantıda konuşmadı.