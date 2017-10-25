En yakını bulacak

DİJİTAL operatör vizyonu çerçevesinde yeni servisler geliştiren Turkcell, uzun zamandan beri beklenen yerli arama motorunu dün tanıttı. Daha önce Hürriyet’in ayrıntılarını yazdığı ‘Yaani’, hayata geçirilen ilk yerli arama motoru olma özelliği taşıyor. Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen Turkcell’in arama motoru, iOS ve Android uygulamalarıyla kullanılıyor. Türkçe olarak, Türk mühendislerle geliştirilmesi Yaani’nin en önemli özellikleri arasında. Ayrıca arama motoruyla toplanacak verinin ise Turkcell’in Gebze’deki Veri Merkezi’nde saklanması dikkat çeken detaylar arasında. Yaani’yi yabancı arama motorlarından farklılaştıran özelliklerinin başında Türkçe’yi çok iyi anlaması ve konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda göstermesi bulunuyor.

SAYILI ÜLKELERDEN

Türkiye’nin kendi arama motoruna sahip olan sayılı ülkeler arasına girdiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Çünkü verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok. Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek” dedi.

HEDEF YÜZDE 25

Hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedikleri için Yaani ismine karar verdiklerini anlatan Terzioğlu, hedeflerini şu şekilde aktardı: “Türkçe’de çok fazla kullandığımız bir kelime olan ‘Yaani’ bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay” şeklinde yanıtlayarak şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti: Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor. Türkiye’de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de yüzde 25’lik pazar payına ulaşmak.”

Öte yandan ‘Yaani’yi indiren Turkcell kullanıcılarına 1 GB internet kotası tanımlanıyor. Kullanıcıların yaptıkları aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı ise internet kotasından düşmüyor.

FİNTUR’DAN ÇIKIŞ YIL SONUNA BİTEBİLİR

TURKCELL Genel Müdürü Terzioğlu, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova’da telekom operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur’dan çıkış sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini, yıl sonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de kalabileceğini söyledi. Turkcell’in geliştirdiği arama motoru Yaani’nin tanıtım toplantısının ardından Reuters’ın sorusunu yanıtlayan Terzioğlu, daha önce yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirttiği Fintur’dan çıkışın ne zaman gerçekleşeceği hakkındaki soruya, “Süreç Telia ile işbirliği içinde sağlıklı şekilde devam ediyor. Niyetimiz değişmedi, sene sonuna kadar mümkünse bitirmek, ama ileri bir tarihe giderse de gider” dedi.