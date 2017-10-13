En ucuz iPhone 8 4 bin 149 TL

Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre 4.7 inçlik ekrana sahip olan iPhone 8’in 64 GB’lık modelinin satış fiyatı 4 bin 149 TL. 5.5 inçlik ekrana sahip olan iPhone 8 Plus’ın 64 GB’lık modeli ise 4 bin 699 olarak belirlendi. iPhone 8 modellerinde 128 GB’lık seçenek kaldırıldı. Bunun yerine 256 GB seçeceği eklendi. 256 GB’lık kapasiteye sahip olan iPhone 8’in satış fiyatı 4 bin 949 TL, iPhone 8 Plus’ın ise 5 bin 499 TL oldu. iPhone 8 modellerinin Türkiye satış fiyatının belli olmasıyla ‘yurtdışı fiyatları nasıl’ sorusu akıllara geldi. 4.7 inçlik ekrana sahip olan iPhone 8’in 64 GB’lık modelinin ABD’deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satışa çıkıyor. iPhone 8 Plus’ın 64 GB’lık modelinin ABD’deki satış fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi. 256 GB’lık iPhone 8 Plus almak isteyen bir kullanıcı 949 doları gözden çıkarıyor.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ

İlk bakışta tasarım açısından iPhone 7 modelleriyle benzer görünen iPhone 8’in detaylarında önemli yenilikler var. Uzun zamandan beri metal kasa kullanan Apple, bundan vazgeçerek iPhone 8 modelleriyle arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti. Özellikle altın rengi modelleri tasarım açısından öne çıkıyor. Bu modelin diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz şarj.