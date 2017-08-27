İşte en ucuz Ferrari!

Aracın fiyatının 200 bin dolara satılan ve üretimden kaldırılacak olan California ile benzer bir fiyatta olması bekleniyor.

600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, en hızlı cabrio olma özelliğini taşıyor.

Yeni Portofino'nun iç tasarımında 10.2 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bunun yanında 18 yönlü ayarlanabilen ön koltuk özelliği mevcutken, araç kabin gürültüsünü azaltan ve yüzde 30 daha az hava akışı sağlayan yeni bir rüzgar saptırıcısına sahip.





4586 mm uzunluğa ve 1938 mm genişliğe sahip araç 100 km'de 10.5 litre benzin tüketiyor. Maksimum hızı ise 320 km/s.

Yeni Ferrari Portofino gelecek ay gerçekleşecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.