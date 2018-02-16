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    En tehlikeli uçuşta düştü: 2 şehit

    Uğur ERGAN / Banu ŞEN - ANKARA / İZMİR
    16.02.2018 - 23:08 | Son Güncelleme:

    İZMİR’deki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağı 23 dakika sonra düştü, Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

    TSK’dan yapılan açıklamada, tecrübe uçuşu için kalkış yapan uçağın düştüğü belirtilerek, “Elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi. Şehit Yüzbaşı Bal’ın Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra eğitmen olarak göreve başladığı, doktorların yer görevine geçmesinin uygun olduğunu belirtmesi üzerine istifa ettiği belirtildi. Bal’ın pilot olarak bir havayolu şirketinde işe başladığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar eğitmen olarak orduya çağrıldığı bildirildi.

    Askeri havacılık konusunda uzman olan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş özetle şunları söyledi:

    EN ZOR HAREKET

    “Kaza büyük olasılıkla motor kaybına benziyor. Başka türlü bu uçak düşmez. Tek motorlu, pervaneli bir uçak. Süzülerek de inebilecek durumda. ‘Tecrübe uçuşu’ en tehlikeli uçuşlardan birisidir. Bir uçak bakıma girdikten sonra onunla uçuş yapacak pilotlara teslim edilmeden önce yapılan uçuşlara denir. Pilotlar, uçağın bakımı hangi parçasında veya neresinde yapıldıysa onu test ederler. Uçağa en zor hareketleri yaptırırlar. Son derece nitelikli, tecrübeli pilotlardır. Kolay iş değildir.”

    En tehlikeli uçuşta düştü: 2 şehit

    Etiketler: İzmir , Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı , gazetehaberleri , son dakika
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