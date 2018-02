En tatlı girişimler

Bu alanda hizmet veren markalar artık daha çok baklava, muhallebi, çikolata ve profiterol isimlerini kullanıyor. Bu alanda hizmet veren markaların yıl sonuna kadar 250’ye yakın franchise vermesi bekleniyor. Tatlı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin franchise giriş bedelleri 30 bin TL’den başlayıp, 285 bin liraya kadar çıkabiliyor.



HANGİ MARKALAR VAR?

2018 yılında franchise verecek tatlı markaları arasında Altınoluk Pastanesi, Beylerbeyi Profiterol, Bitez Dondurma, Cold Stone Creamery, Cunda Muhallebicisi, Dilek Pastanesi, Pastannecim, Rumeli Çikolatacısı, Krispy Kreme Doughnuts ve Hacı Mehmet Baklava bulunuyor. Bu markalar arasında en düşük franchise bedelini Altınoluk Pastanesi talep ederken, bu rakam Pastannecim için 250 bin TL, Krispy Kreme Doughnuts için ise 40 bin dolar düzeyinde. Yıl sonuna kadar yüzlerce yeni pastaneci ve tatlıcı açmayı hedefleyen markalar arasında 2018’in en hızlısı Beylerbeyi Profiterol ve Dilek Pastanesi olacak. Bu iki markada yıl sonuna kadar toplam 100 yeni girişimciye franchise verecek.



SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?

Uzmanlar sektörü şöyle tanımlıyor:



- Sektör en geniş anlamda yeme-içme sektörü olarak tanımlanabilir.



- Faaliyet gösterdiğimiz kategori sosyalleşme mekanları olarak gösteriliyor.



- İnsanların boş zamanlarını dolduracakları ya da evden işten uzaklaşacakları mekanlar.



- Markalı ve markasız 9 bin civarında nokta olduğunu öngörüyoruz.



- Bunların 2 bin kadarı markalı olarak faaliyet gösteriyor.



- Markalı sosyalleşme mekanlarının yıllık cirosunun 5 milyar lira civarında olduğunu düşünüyoruz.



- Bizim tespit ettiğimiz 70 civarında markalaşma çabası var.



- Kiminin 1 şubesi kiminin 400 şubesi var.



- Pazara her yıl çok sayıda marka giriş denemesi yapıyor.



- Ancak pazarda boş pozisyon bulmak oldukça zor.



İŞLETMENİN BAŞINDA DURMASI ÖNEMLİ

BU alanda yatırımcılarda aranan özellikler hakkında bilgi veren yetkililer, “Marka gücünü desteğini kullanabilen, işletme prosedürlerini takip eden, işine değer veren ve işletmesinin başında duran iş ortakları tercih edilmekte. Bu alanda tüketicilere ev sıcaklığı sunanlar her zaman öne çıkıyor. Vitrin pastaları, kurabiyeleri, cupcakeleri, tasarım pastaları, çikolata çeşitleri çok önemli. Güler yüz, müşteri ilişkileri de yatırımcı tercihlerinde her zaman üst sıralarda” diyor.