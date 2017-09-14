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    Hürriyet >Dünya>En talihsiz yolcu! 4 saat sürmesi gereken yolculuk 33 saat sürdü

    En talihsiz yolcu! 4 saat sürmesi gereken yolculuk 33 saat sürdü

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:37

    İngiltere'den Yunanistan'a gitmek isteyen Geoff Lye'nin başına gelmeyen kalmadı. 2 uçuşu iptal olan Lye'nin bir uçuşunda motor alev aldı. Lye, 33 saat sonunda Atina'ya ulaşabildi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek isteyen Geoff Lye sıra dışı bir uçak yolculuğu yaşadı. Normal şartlarda 4 saat sürmesi gereken yolculuk 33 saat sürdü. İki uçuşu iptal edilen 67 yaşındaki adamın bindiği uçaklardan biri alev aldı.

    Yerel saatle 13.35'te uçağa binmeyi planlayan adam kokpitteki ikaz lambası arıza verdi bu sebeple uçuş iptal edildi. 17'de gerçekleşmesi gereken diğer uçuş ise kabin ekibi çok çalıştığı için iptal edildi.

    Havayolu şirketi tarafından otelde ağırlanan Lye ertesi gün Atina'dan uçağı vardı. Lye'nin bindiği uçaktan bir patlama sesi geldi ve motoru yanmaya başladı . Lye, " Arkamda oturan yolcular, motordan çıkan alevi görebildiklerini söyledi” ifadesiyle olayı anlattı.

    Bu uçak da zorunlu olarak Heathrow Havalimanı’na inince, çiftin uçuşu akşama kaldı. Lye ve arkadaşı Salı günü Atina’ya gitmeye çalışırken Perşembe gününün ilk saatlerinde hedefledikleri yere varabildiler.

    Etiketler: Atina , LONDRA , uçuş
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