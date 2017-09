En sevdiğim sunucum köpeğim Bıcır

* UçanKuş TV, 4 yılda nasıl bir değişim geçirdi?

- Ülkemizde, hatta yurtdışında benzeri olmayan bir kanal oldu. Açık söyleyeyim, kanalın içeriğini aslında biz yaratmadık. Toplumla yakın temas kurduk ve tamamen o doğrultuda yönlendi kanal. On binlerce insana ulaştık, dinledik, kanalı öyle düzenledik.



* UçanKuş TV, yolculuğuna magazin kanalı olarak başlamamış mıydı?

- Doğru. Ama bu yaptığımız çalışma, bizi daha geniş bir çalışma içine itti. Ve kısa bir zaman sonra kanalın kimliği “sosyal yaşam kanalı” olarak netleşti.



* Peki yaptığınız araştırmalar, sizi nelerden uzaklaştırdı?

- Öncelikle izdivaç tarzı programlardan ve yine bu şekilde 4 saat kadar süren yapımlardan uzaklaştırdı. Kısa programlara yöneltti. Çeşitliliği olağanüstü artırmak zorunda kaldık. Örneğin unutulmuş bir üniversite gençliği var. Biz onlara da kapımızı açıyor, Türkiye’nin tüm üniversitelerinden gelen kısa filmleri

yayınlıyoruz. “Şiir Saati” gibi kimsenin cesaret edemediği programlar da var.



* Bir TV kanalını yaşatmak zor olmalı, siz nasıl başardınız? Ortaklarınız var mı?

- Hayır, burası bir aile şirketi. Vallahi iyi dayandık. İşin içinden gelmemiz, giderleri son derece altta tutabilmemizi sağladı. Kanalı iyi bir hale getirmek için öncelikle özgür olmamız lazımdı. Ortağımız olmadığı için hep çok hızlı davranabildik. Ama bundan sonraki büyüme aşaması için, artık ortaklığa sıcak

bakıyoruz.



* Kanalda o kadar çok program olmasına rağmen neredeyse her saat başı haber de yayınlıyorsunuz...

- Bu da başlangıçta planladığımız bir şey değildi. Ama sonra haberlere de ağırlık vermemiz gerektiğine inandık. Bir de biz bültenlerimizde genellikle hem güldürecek hem düşündürecek haberler veriyoruz. Bir bültende izlediğinizi de diğer bültende pek göremezsiniz, Türkiye bir haber cenneti çünkü...



* UçanKuş TV’nin izleyici kitlesini nasıl özetleyebilirsiniz?

- Araştırmalarımızdan hiç ummadığımız bir sonuç çıktı. Evinde ve işyerinde televizyon açmayan bir kitle var. Baktık, bizim en önemli kitlemizi onlar oluşturmuş. Yani zaplamıyorlar, tüm gün sadece UçanKuş TV açık onların televizyonlarında.







* Yani o televizyon izlemeyen kitle, sadece tek bir kanala mı bakıyor?

- Şöyle söyleyeyim; bizim kanalımızda gün boyu sürekli altyazı var. Hem de her haberle ilgili. İzleyenler televizyonun sesini açmasalar bile her şeyi öğrenebiliyorlar. Ayrıca kanaldan sıkılmalarına da fırsat kalmıyor, çünkü çoğu programın süresi 15 ile 40 dakika arasında. İzleyicide zaplama isteği oluşana kadar yeni program başlıyor.



* Çok program, çok sunucu demek. Bu kadar kişiyi idare etmek zor değil mi peki?

- Zor tabii ki. Kanalda en problemsiz sunucumuz, “Hayvanlar Alemi”ni sunan köpeğim Bıcır! Hem karın tokluğuna çalışıyor hem de hiç problem çıkarmıyor! (Gülüyor) Haftanın dört günü işe geliyor benimle.



* Nasıl sunuculuk yapıyor Bıcır?

- Bıcır’ı programda “Ninja Kaplumbağalar”a da sesini veren Kadir Özübek seslendiriyor.



* UçanKuş TV’nin reklam verenlerle arası nasıl?

- Öncelikle ucuz reklam almamak için çok direndiğimizi söylemeliyim. Doğrudan satış, tele alışveriş gibi ekranı kirleten reklamlardan uzak durduk. Tabii ki bu bana pahalıya mâl oldu. Ama artık ülkenin en önemli firmaları UçanKuş TV’ye reklam veriyor. Çok iyi dönüş sağlıyorlar. Farklı bir kitleye ulaştığımızı anladılar.



* Can Tanrıyar hep aynı, yaşlanmıyor. Nasıl başarıyorsunuz bunu?

- Yaşlanmak lüks işi. Bazı şeyleri çok düşüneceksin, dert edeceksin ve bunun sonucunda doğal olarak yaşlanacaksın. Benim 5 dakikam bile yok ki dert edinmeye. Teknolojiye de çok yakın olduğum için yaşıtlarımla pek aram yok. Bu durum insanı belli bir yaşta durduruyor.



* Yeniden evlenir misiniz?

- Benim nişanlım televizyon, sözlüm köpeğim Bıcır, hayatım canım oğlum Anılcan. Geriye kalan minik kalbimi ısıtacak hanımı ise konuşmak doğru değil... Ama şunu söyleyeyim; bir kızım olsun istiyorum.



* Magazin basınına biriyle yakalanmaz mısınız bundan sonra?

- Yakalanmak isteyenler Nişantaşı ve Bebek arasında mekik dokuyor. Ben oralara pek takılmıyorum.

Daha sade bir yaşantım var. Özel hayatta o eski çok gezen, çok içen Can’ı öldürdüm. 3.5 yıldır kabullendiğim Can’dan çok memnunum. Huzurlu, keyifli bir adam...





* Bu 4 yılda en önemli hamleniz neydi?

- Taşınmak. Önce bir hata yapmıştık, geniş stüdyoları olan bir yerde kurmuştuk kanalı. Ama her şey çok yavaştı. Levent’teki ana binamıza her şeyi sıkıştırdığımızda o kadar hızlandık ki... Bizde bir haberin yayına girme süresi 10 saniye. Çünkü ana kumanda, reji, montaj, editörler, her şey dip dibe... Ajda Pekkan ve Sinan Akçıl’la yaptığımız program da prestij açısından çok önemliydi. Ajda Pekkan kadar profesyonel bir sanatçı tanımadım hayatımda.



* Siz hep kanalın başında mısınız?

- Ben genel açıdan başındayım. Kanalın bir genel müdürü var. Genç yaşında tekniğinden haberine, programından internet sitesine kadar işe hakim olan, bildiğim her şeyi öğrettiğim ve artık beni geçme aşamasına gelen oğlum Anılcan Tanrıyar. Anılcan’ın beni geçmesinden gurur duyacağım. Az kaldı ama boy olarak geçti bile!





ARTIK HER YERDEN iZLENEBiLiYOR

* UçanKuş TV’yi nasıl izlenebiliyor...

- D-Smart’tan Digiturk’e Türksat’tan abone olanlara, Tivibu’dan Turkcell TV ve Vodafone TV’ye, uydudan kablolu yayına kadar UçanKuş TV’ye her yerden ulaşmak mümkün. Sadece Digiturk’ün Eutelsat tarafında yokuz. Çünkü bu kadar içerik üretirken, orada yer almak için üste para vermek ağırımıza gidiyor. Bize yer vermemeleri esas onlar için kayıp.