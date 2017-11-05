En sert tepki İsrail'den: Fetih girişimi!

Bu hafta Londra'yı ziyaret eden Netanyahu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show'a konuk olarak katıldı.

"UYANMA ALARMI"

Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının da tüm dünya için "uyanma alarmı" niteliği taşıdığını belirterek, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor. Bu İran egemenliğini durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmelerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Netanyahu, Trump hakkında ne düşündüğünü şöyle açıkladı:

"Öncelikli olarak liderlik özellikleri var. Ortadoğu'yu daha başka görüyor. (Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya atfen) Bazıları Ortadoğu'daki çözümün İran olduğunu düşündü. Donald Trump ise İran'ı problem olarak görüyor. Ancak İran'ın problem olduğunu düşünen sadece Donald Trump değil. Bizler de Arap devletleri de Hariri de şimdi istifa etti. Ve haklı."

"TRUMP ANLIYOR"

Ortadoğu'da yeni bir düzenleme yapıldığını öne süren Netanyahu, "Eğer orada Orta Çağ zihniyeti kazanırsa sizler burada kaybedersiniz. Dünyanın geleceği için bu savaşın ön cephesinde gerçekten biz duruyoruz. Ortadoğu'nun geleceği için değil, dünyanın geleceği için. Donald Trump, İran'ın birincil sorun olduğunu anlıyor bence." şeklinde konuştu.

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