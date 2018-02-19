En şeker satış!

ŞEKER fabrikalarında özelleştirme için düğmeye basılıyor. Son dakikada bir değişiklik olmazsa, bu hafta içinde çıkılacak ilanlarla, Afyon, Ağrı, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları için ihale süreci başlayacak. Varlık satışı şeklinde yapılacak ihalelerin, iki ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

ÜRETİM ŞARTI KONULACAK

Kulislerde konuşulanlara göre, özelleştirme sürecindeki tartışmaları en aza indirmek için, ihale şartnamelerine bazı maddelerin konulması planlanıyor. Bu kapsamda fabrikaların özelleştirildikten sonra, bulundukları ilde üretime devam etmesine yönelik olara, şartnamede hükümlerin yer alması bekleniyor. Ayrıca fabrikalara satış yapan çiftçiler, özelleştirmeden sonra, satış yapmaya devam edebilecek. Şartnamelerde çalışanların durumu da yer alacak. Buna ilişkin olarak, çalışanların fabrikada devam edebileceği veya 4B kadrosuna geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ





Bir diğer düzenleme de, şeker fabrikalarının arazileriyle ilgili olacak. İhale sürecine, şeker fabrikalarının ihtiyaç fazlası arsaları dahil edilmeyecek. Böylece arsaların fabrikaların önüne geçmeyeceği ve üretim dışı amaçlarla ihalelere katılımın engellenebileceği kaydediliyor.

Şeker fabrikalarının özelleştirmesi, son 7 yılda iki kez iptal edildi. İlk iptal Danıştay’dan geldi. Danıştay 13. Dairesi’nin 11 Ocak 2011’deki kararıyla, özelleştirme süreci durdu. Ancak karardan sonra, şeker fabrikalarıyla ilgili süreç bir kez daha başladı. 4 Eylül 2011’de çıkılan ilanlarla, ihalelerin 29 Kasım 2011’de nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı ve Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba fabrikalarının satışı Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) sunuldu. ÖYK ise, 2012’de aldığı sürpriz bir kararla, 10 şeker fabrikasının özelleştirme ihalesini iptal etti.

25 ŞEKER FABRİKASI

HALEN özelleştirme kapsamında 25 şeker fabrikası, 5 makine fabrikası, 1 elektromekanik aygıtlar fabrikası,

1 tohum fabrikası ve 1 şeker enstitüsü bulunuyor. Kapsamda yer alan fabrikalar da, Kars, Erciş, Ağrı, Muş, Erzurum, Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum, Çarşamba, Bor, Ereğli, Iılgın, Uşak, Alpullu, Burdur, Afyon, Susurluk, Eskişehir ve Ankara olarak sıralanıyor. ÖYK’nın 21.11.2016 kararına göre de, Türkşeker’in özelleştirmesinin 2018 sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.