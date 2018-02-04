En şanssız loto talihlisi...

ABD'nin New York kentinde yaşayan 51 yaşındaki Donald Savastano isimli marangoz, şans oyunundan 1 milyon dolar kazandığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ancak parasızlık nedeniyle doktora gidemeyen adam, dördüncü evrede kanser hastası olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrendi.

Loto milyoneri Savastano, "Bu para benim hayatımı değiştirecek" demişti.

Ancak parayı aldıktan 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Talihsiz milyoner, bu parayla istediği karavanı alabileceğini ve güzel bir tatil yapabileceğini dile getirmişti. Biletin alındığı bayinin sahibi Danielle Scott, Donald Savastano'u tanıdığını belirterek bir süredir kendini iyi hissetmediğini ve doktora gitmek istediğini söylediğini ifade etti. Savastano'nun beyin ve akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirten Scott, "Bu paranın hayatını kurtaracağını umuyordum" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.