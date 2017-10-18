En ‘sağlık’lı girişim

SAÇ ektirmeye Türkiye’ye gelenler başta olmak üzere birçok farklı alanda gerçekleştirilen sağlık turizmi yerli girişimcileri de harekete geçirdi. Bu alandaki fırsatı gören ‘FlyMedi’ adındaki girişim, uluslararası sertifikalara sahip hastaneleri ve otel, transfer, tedaviyi içeren sağlık turu paketleri listeleyerek insanların birçok seçenek arasında doğru tercihi yapmalarına destek oluyor. Fatih Çiftçi ve Yusuf Özkan tarafından hayata geçirilen FlyMedi, 2015’te kuruldu.

11 FARKLI ÜLKEDE

Girişimlerinin Türkiye dışındaki ülkelerden de yoğun ilgi gördüğünü anlatan FlyMedi Kurucu Ortağı Fatih Çiftçi, “Kullanıcılar FlyMedi’de 11 farklı ülkeden hastaneleri listeleyebilir, hastane bilgileri ve fotoğrafları, fiyat detaylarını, doktor CV’lerini, başarı oranlarını, kullanıcı yorumlarını görebilir ve sağlık turizmini online olarak organize edebilir. FlyMedi üzerinden gerçekleşen her işlem için hastanelerden alınan yüzde 15 pazar yeri komisyonu gelir modelimizi oluşturuyor” dedi. Amsterdam’da ofis açtıklarını anlatan Çiftçi, şunları söyledi: “Önceden sadece Türkiye’den hastanelerin listelendiği bir pazar yeriydik. Kullanıcılarımızın çoğu İngiltere, Almanya, Hollanda, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerindendi. Mart ayında genel merkezimizi Amsterdam’a taşıyarak globalleşme konusunda ilk adımımızı attık.”

Şu ana kadar yurtdışında tedavi olmak isteyen 15 binden fazla sağlık turistini platformda yer alan 100’den fazla hastane ile görüştürdüklerini belirten Çiftçi, “Hastaların sağlık ihtiyaçlarının yanında konaklama-transfer gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yarattığımız her şey dahil sağlık turu paketlerimiz oldukça ilgi gördü. Kullanıcılarımızın başvurudan operasyon sonrasına kadar da müşteri hizmetleri ekibimizle kendi dillerinde hizmet veriyoruz. Daha önce hizmetlerimizi kullanan insanlar, tanıdıklarına yüksek oranda bizi önerdi. Ekip olarak yeni kullanıcılardan bunları duymak bizim en büyük motivasyon kaynağımız çünkü kullanıcılarımızın problemini doğru şekilde çözdüğümüzü gösteriyor” diye konuştu.

230 BİN TL YATIRIM ALDI

BU yılın başında 280 bin TL yatırım aldıklarını ve 2017 sonuna kadar yeni yatırım turunu kapatmayı hedeflediklerini aktaran Çiftçi, FlyMedi’nin gelecekteki planlarından şu şekilde bahsetti: “Biz şu an bölgede hizmet veren bir sağlık turizmi pazar yeriyiz. Platformda yer alan hastanelerin çoğu Türkiye, Polonya ve Macaristandan. Kullanıcıların çoğu ise Orta doğu, Balkanlar ve Avrupa’dan. Yeni yatırımla beraber hem bölgedeki konumumuzu güçlendirecek hem de yeni pazarlara giriş yapacağız. İstanbul’da yazılım ve müşteri hizmetleri ekibini genişleteceğiz. Amsterdam’da iş geliştirme ve pazarlama ekibi kuracağız” dedi.

HAFTANIN YATIRIMI





DATAPARE’YE 550 BİN TL YATIRIM

ŞİRKETLERİN rakiplerini daha yakından takip edebilmelerini sağlayan bir SaaS platformu Datapare, İstanbul Startup Angels‘tan 550 bin TL yatırım aldı. Bu yatırımla beraber melek yatırım ağı 23. yatırımını yapmış oldu. Yatırım turuna İstanbul Startup Angels üyelerinden Vedat Çavuşoğlu, Aksel Kastoryano, Dalya Kastoryano, Hande Enes ve Vitali Hayım Kohen katıldı. Datapare, bugün 2 milyara yakın sayfa, 20 milyonun üzerinde ürün ve binin üzerinde internet sayfasını takip ediyor. Track adındaki uygulamasıyla kullanıcılarının rakiplerindeki kampanya, yeni ürün, güncellenen sayfa ve görselleri takip edebildiği girişim, geliştirme aşamasındaki Discover uygulamasıyla ise trend takibi yapıyor.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

BULDURGAN’DAN 5 TAVSİYE

UZUN yıllar Sabancı Holding çatısı altında üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Buldurgan, melek yatırımcı olarak hayatına devam ediyor. 2014 yılında hayata geçirilen yatırım platformu ŞirketOrtağım’ın Ağ Başkanı olan Buldurgan, bu platformla şu ana kadar 10 girişime yatırım yapılmasını sağladı. Buldurgan’ın girişimcilere tavsiyeleri şu şekilde:

1- Unutma, önemli olan sensin: Melek Yatırımcı her ne kadar global doğmuş (born global), inovatif bir girişim arasa da en sonunda gözlerinin içine bakarak sana yatırım yapar. Yatırımcılar tutkulu, coşkulu ve sebatkar girişimcilere öncelik verir.

2- Güçlü iletişim kur ve network’ünü geliştir: İyi bir iletişim, güçlü bir network ve iş bağlantıları ilerde doğabilecek birçok sorunu önceden kolayca çözmene yardımcı olur.

3- Daha çok çalış, daha çok öğren: Dışa dönük ol, gez, dolaş, sürekli sahada ve müşteride ol. Gerekirse aslanın inine gir. Terlemeden başarı gelmez.

4- Yatırımı bulunca rahatlama: Girişimin kasasına giren para senin değildir. Aldığın yatırımı elin titreyerek harca. Yeni kaynak bulman hiç kolay olmayacak. Bu yüzden cimri bir şirket olmak zorundasın.

5- Tepeye çıkıp en başarılı olduğun an yeni bir stratejik hamle yapmak zorundasın: Başarı eğrisini yukarı doğru çizdin, kendini ve girişimini de kanıtladın, artık aşağı doğru inmemek için yeni bir stratejik hamle yapmalısın. Bunu yaparken Ar-Ge senin rehberin olmalı.