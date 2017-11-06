En önemli görev Türkiye markası

EKONOMİST dergisi tarafından düzenlenen “Yılın İş İnsanları” ödülleri sahiplerini buldu. ‘Yılın Global Türk Profesyoneli’ seçilen Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ödülünü Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan’dan aldı. Kent, “Benim gibi yurtdışında 40 senedir yöneticilik yapan birinin önemli sorumluluklarından biri de Türkiye markasının hep arkasında durmak” dedi.

Ekonomist dergisinin 26'ncısını Türk Telekom, Metal Yapı Konut ve QNB Finansbank iş birliğiyle düzenlediği “Yılın İş İnsanları 2017” ödül töreni gerçekleştirildi. Araştırmada, “Yılın İş İnsanı” Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, “Yılın Global Türk Profesyoneli” Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, “Yılın Bürokratı” Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Yılın Global Türk Girişimcisi” Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya, “Yılın Sivil Toplum Önderi” eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, “Yılın Profesyoneli” İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Yılın Erkek Girişimcisi” Getir Kurucusu Nazım Salur ve “Yılın Kadın Girişimcisi” Big Chef's Kurucusu Gamze Cizreli oldu.

21 ÜLKE DEĞİŞTİRDİM

Yılın Global Türk Profesyoneli seçilen Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent şunları söyledi: “Takdir görmek hoş bir olgu ama aynı zamanda hepimize önemli yük ve sorumluluklar getiriyor. Bizden sonra gelen genç ve dinamik nesillere daha fazla destek olmamız lazım. Onlara girişimcilik, yöneticilik ve yatırım konusunda daha fazla yol göstermeliyiz. ABD'deki üniversitelere konuşma yapmaya gittiğimde oralardaki Türk öğrencilerle bir araya geliyorum. Benim gibi yurtdışında 40 senedir yöneticilik yapan birinin önemli sorumluluklarından biri de Türkiye markasının hep arkasında durmak. İyi bir marka tutulmuş bir sözdür. 1978'den beri yönetici olarak yurt dışındayım. Bu yolculuk sırasında 21 ülke değiştirdim. Bütün hayatımız yabancılarla geçiyor. Sizin Türk olduğunuzu bildiklerinden konu hep Türkiye'ye geliyor. Bu bakımdan böyle büyük bir sorumluluk taşımaktan da gurur duyuyorum. Yurtdışındaki bütün Türk yöneticiler için de bu geçerli.”







BANKACILARA SELAM

Yılın Bürokratı seçilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise “Bizim işimiz Türkiye'yi büyütmek, girişimcilerin yanında olmak, küresel olmak. Sadece kamu bankası, özel banka, yerli banka, küçük banka, Körfez sermayesi diyemiyorsunuz. Bu ülkenin büyümesi için çalışan herkesi bir potada doğru ve sağlıklı şekilde temsil etmek gerekiyor. Biz Türkiye Bankalar Birliği yönetimi adına bunu başarmışsak bu ödül hepimizindir. Sadece bir amacımız var; ülkenin başını göğe erdirmek. Geldiğimiz noktanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz bankacılık olarak bu işin farkındayız. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Ülkeyi büyütenlere selam olsun. Bankacılara selam olsun.” Yılın Profesyoneli ödülünü alan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın Türkiye'nin bütün büyük gruplarına hem bankacı hem de girişimci olarak emek verdiğini belirterek, "Ülkemizin yaşadığı zor dönemlerde, bankacılık sektörünün kıymeti daha çok anlaşılır. Bütün öz kaynağımızı bu ülkeden kazandık. O yüzden bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mobil teknoloji treni kaçırılmamalı

YILIN Erkek Girişimcisi olan Getir’in Kurucusu Nazım Salur da Türkiye'nin geleceğinde mobil teknoloji alanında yapılan işlerin önünün açık olması gerektiğine işaret ederek, “Türkiye 100 yıl önce kaçırdığı otomobil trenini yeni yakalıyor. Sonradan yakalamaya çalıştığınız trenlere binmek 100 yıl gecikebiliyor. Mobil teknoloji alanında bu işlerin piyasası yeni oluşuyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte, bugün yapılan işlerin, o gün yapılacaklara göre çok az olduğunu göreceğiz. Herkese mobil teknolojilere yatırım yapmayı tavsiye ediyorum” dedi. Yılın Kadın Girişimcisi seçilen Big Chef's Kurucusu Gamze Cizreli ise bu tür ödüllerin girişimcileri daha da cesaretlendirdiğini belirtti.

Dileğim sivil toplumun ihmal edilmemesi

YILIN Sivil Toplum Önderi seçilen eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, ödülünü Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’dan aldı. Bu yıl iş hayatında 40’ncı yılını dolduracağını anlatan Cansen Başaran Symes, şöyle konuştu: “Sivil toplum işi çok değerili ve gönülden yapılan bir iştir. Ben bu ödülü tek başıma tutuyor olsam da bu bir ekip işidir. Benden önceki ve sonraki tüm yönetim kurulu başkanlarına ve yöneticileri adına bu ödülü alıyorum. Tek dileğim sivil toplumun Türkiye'de güçlenerek ilerlemesi ve ihmal edilmemesidir.”

28 milyar lira yatırım yapıldı

ÖDÜL töreni öncesi konuşan Türk Telekom Stratejik ve Büyük Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, 2005 yılından beri Türkiye’nin geleceğine 28 milyar lira yatırım yaptıklarını, bu rakamın sektöre yapılan en yüksek yatırım miktarı olduğunu bildirdi. Çalık, “Bu sayede, Türkiye’nin bütün şehirlerini birbirine bağlayan 228 bin km uzunluğunda ülke geneline yayılan bir fiber altyapı kurduk ve sabit yatırımlarımızın yanı sıra Mobil alanda da yeni frekans alımı başta olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdik. Ülkemizin ve iş dünyamızın 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.







Ödül töreni öncesi “Fark Yaratanlar: Geçmiş Yıllarda Ödül Alanlar Konuşuyor” başlıklı panel düzenlendi. Panele, Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eski Migros Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Özaydınlı katıldı.