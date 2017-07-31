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    En önemli dava başlıyor: Sivil imamlara koruma kalkanı

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 22:03Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:07

    Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan ve aralarında FETÖ’nün 4 sivil imamının da bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sincan Cezaevi kampüsündeki salonunda başlanacak.

    Duruşma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Sincan ilçesini genel olarak koruma kalkanına alacak. Akıncı duruşması nedeniyle 1600 civarında jandarma görev yapacak.

    Duruşma salonunda sanıkların çevresinde çift sıra jandarma oturtulacak.

    Hava savunma sisteminin alarm seviyesi artırılırken, duruşma salonunun üstünde de arı drone’lar ve normal drone’lar gözetleme yapacak.

    Duruşma salonuna, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile örgüt içindeki hiyerarşik konumlarına göre alınacak olan diğer sivil imamlar, güvenlik nedeniyle salonda farklı noktalara oturtulacak.

    En önemli dava başlıyor: Sivil imamlara koruma kalkanı

    Etiketler: gazetehaberleri , fetö , imam
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