En önde saf tuttu... Acılı anneden kahreden sözler...

İstanbul Maltepe'de babaları tarafından Elif Mina ve Miray Hira’nın cenazeleri dün öğle vakti camiye getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi. Anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı.

'BENİ RAHAT BIRAKIN, HEPİNİZE YALVARDIM'

Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Dilek Yardım, kendini teselli etmek isteyen akrabaları ve yakınlarına da tepki gösterdi. Kendisini rahat bırakmalarını isteyen acılı anne, "Hepinize yalvardım. Hepinizin kapısına gittim. Hiçbiriniz sahip çıkmadınız. Kimse bana yaklaşmasın. Hepinize yalvardım. Sen de sahip çıkmadın bana. Dede olmadın bana" diye bağırdı.

CENAZE NAMAZLARINI KILDI

Dilek Yardım, cenaze namazında cemaatin en önüne geçerek tek başına saf tuttu. Bu sırada iki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü. Çocuklarının cenaze namazını kılan acılı anne musalla taşlarından tek tek alınan tabutlara omuz verdi. Elif Mina’nın tabutu cenaze aracının arkasına konurken, Miray Hira’nın tabutunu acılı anne kucağına aldı. Çocukların cenazeleri Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR CANİ

Çocuklara yönelik cinayetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün açıklamalar yaptı.

Erdoğan, soru üzerine şunları söyledi: Bu konunun izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Yaşadıklarımız gerçekten, televizyon ekranlarında bunları izlediğimiz zaman acaba diyoruz medyayı mı suçlasak. Ya bunları gösterme. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız idam diyor. Ya sen nasıl yavrunu öldürürsün ya. Bazıları da kendini de öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Ondan sonra ruhsal bunalım tartışması başlıyor. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Onları önce kendi akrabalarından yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek veya onları içinde bulundukları psikolojiden çıkarmak için önce onların adım atması gerekir. Nesillerimizi iyi eğitmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada dini eğitimin de çok çok önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor.

ACILI ANNE FERYAT ETMİŞTİ

Acılı anne, olay sonrası durumu yetkililere bildirdiğini belirterek feryat etmişti. Acılı anne "İki tane çocuğum öldü benim, emziği elimde kaldı. Kimsecikler sahip çıkmadı bana. Korudum, kolladım, sığınma evlerinde kaldım ama sahip çıkamadım çocuklarıma. Şu anda hiç kimsem yok. Kim sahip çıkacak bana, kim verecek o çocukların hesabını" demişti.





Anne, namazdan önce boynuna taktığı iki tane bebek emziğini öpmesi dikkat çekti. Elif Mina’nın tabutu cenaze aracına koyulurken Miray Hira’yı annesi Dilek yardım kucağına alarak araca bindi.





NE OLMUŞTU?

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım’ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Dilek Yardım’ın yakınlarından İlyas Çakır, "Yaz döneminden beri boşanma süreci vardı. Ölen kişinin tehditleri falan oluyordu. Bir kaç defa nezarethaneye girip çıkmıştı zaten. Polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni var. Bu gün de izin günüydü. İçeride içki şişeleri dolu." diye konuştu.

Birbirleriyle ayrı yaşayan Dilek Yardım ile Ali Yardım’ın, 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü, bu süreçte de anneleriyle yaşayan çocukların haftada 1 gün babada kalmasına izin verildiği, her Salı günü de Ali Yardım’ın, kızlarını alıp evde birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi.