En ölümcül siber saldırılar

ABD'de 2001'de internetten işlenen suçlardan dolayı oluşan zarar: 17.8 milyon ABD doları.

2016'da ABD'de uğranılan zarar, internet suçları yüzünden: 1.45 milyar ABD doları.

En sık saldırılan uygulamalar, tarayıcılar ve Androld sistemler, toplamda: Yüzde 75

İlgili zararlı yazılımdan etkilenen cihaz sayısı;

I Love You: 2000 yılında, 50 milyon cihaz,

Sasser: 2004 yılında, 1 milyon cihaz,

Storm: 2007 yılında, 10 milyon cihaz,

Conficker: 2009 yılında, 2.9 milyon cihaz.

Microsoft'un avans bütçesi, 2003'te zararlı yazılımları izlemek için ayırdığı, ABD doları olarak 5 milyon.

Mirai DDoS saldırısının, 2016 yılındaki, gücü 620 GB/s.

Windows altında 2016 yılında saldırıların zararlı yazılım türüne göre dağılımı;

Virüsler: yüzde 49.2

Genel Truva atları: yüzde 30.3

Solucanlar: yüzde 11.5

Skriptler: yüzde 4.32

Açıklar: yüzde 0.87

Fidye yazılım: yüzde 0.87

Tüm keşfedilen zararlı yazılım sayısı 2005 yılına kadar, 1.7 milyon.

2017'ye kadar keşfedilen tüm zararlı yazılım sayısı 600 milyon.

Yeni ortaya çıkan zararlı yazılım her gün; 390.000.

Bilgisayar solucanı My Doom en yaygın zararlı yazılım olma özelliğini saklıyor. 2004'te, her on iki e-postanın birinde mevcuttu ve interneti tüm dünyada yüzde 10 düşürdü.

Çin'deki sivil Red Hacker Alliance oluşumunun tahmini mensup sayısı, 100.000.

Rober Morris'in kamusal hizmet cezasının süresi, ilk bilgisayar solucanını 1988'te üreten kişi, 400.

Windows cihazlar için zararlı yazılım tanıma oranı, yüzde 77,22.

Android cihazlar için zararlı yazılım tanıma oranı, yüzde 5.83.

Yüzde 52 oranında internette dağıtılan zararlı yazılımların yüklü olduğu sitelerin sonunda ".com" var.

Bilinen en küçük virüs ailesi "Mini" ve "Trivial" bazı sürümleri, sadece 13 Byte.

Wannacry fidye yazılımı ile çalınan miktar, 70.000 dolar.

Fidye olarak Haziran ayında bir Güney Koreli web sunucusunun bir fidye yazılım saldırısı sonrası ödediği miktar 1 milyon ABD doları.

Fidye yazılım mağdurlarından fidyeyi ödeyip verisini geri alamayanların oranı, yüzde 20.

Değeri biçilemeyen verinin bedeli

Veriler için en kalleş zararlı yazılım, kullanıcısından fidyeyi almadıkça veriye ulaşımı engelleyen fidye yazılımları. Bu nedenle kullanıcının ortalama ödediği miktarlar şöyle;

Büyük Britanya: 568 ABD doları

Danimarka: 446 ABD doları

ABD: 350 ABD doları

Almanya: 227 ABD doları

Fransa: 203 ABD doları