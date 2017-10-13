En mutsuz hissettiğiniz yaşı açıklıyoruz!

Orta yaş krizinin ne olduğunu herkes bilir...
Babanız, arkadaşınızın annesi, lisedeki matematik öğretmeniniz... Mutlaka tanıdığınız birinin orta yaş krizine şahit olmuşsunuzdur. Kimileri bunu saçlarını maviye boyayarak, kimileri ise serbest çalışmak için işinden ayrılarak göstermiştir. Hatta genelde bu durum, 40'lı ve 50'li yaşlardaki insanlarla ilgili bir alay konusudur: "Yaşlanıyor ve giderek daha fazla deliriyorlar!"
Ama üç farklı bilim insanına "orta yaş krizi"nin öngörülebilir semptomları olan evrensel bir şey olup olmadığını sorarsanız; birbirinden çok farklı üç cevap elde edebilirsiniz.
Yapılan yeni bir araştırma, hepimizin bildiği bu orta yaş krizinin gerçek bir fenomen olduğu fikrini destekliyor
Dartmouth College'daki ekonomist David Blanchflower ve Warwick Üniversitesi'ndeki Andrew Oswald tarafından hazırlanan yeni bir araştırma raporu, mutluluğa ve refaha yönelik yaşlılık dalgalanmasının gerçek bir fenomen olduğu fikrini destekliyor. Raporda, dünyadaki 51 ülkeden 1.3 milyon insanın anket sonuçları yer alıyor.
Yayınlanan rapora bakıldığında, 50'li yaşların başlarına kadar mutluluk ya da yaşam doyumunda aşamalı bir azalma ve daha sonraki yaşlara kadar da kademeli bir artış görülüyor
Araştırmanın sonuçları grafiklendiğinde, ortaya bir U eğrisi çıkıyor. Blanchflower ve Oswald, 2008 yılında da buna benzer belgeler yayınladılar. Son araştırmaları ise, bilim caimasına, çoğu insanın bir orta yaş krizi yaşayıp yaşamadığına dair uzun zamandır devam eden bir tartışmayı tekrar gözden geçirme şansı tanıdı.
Bazı psikologlar ise, bu görüşe karşı çıkıyorlar; hatta hala devam eden bir çalışmaya göre, yetişkinlerin sadece 4'te 1'i orta yaş krizine maruz kalıyor
Brandeis Üniversitesi'nden psikolog Margie Lachman'ın liderliğinde devam eden çalışma, 25-75 yaş arası yetişkinlerin yalnızca dörtte birinin orta yaş krizine maruz kaldıklarını ortaya koydu. Ayrıca çalışmanın sonuçlarına göre, orta yaş krizi yaşadığını bildirenlerin sadece yarısında yaşlanmayla ilgili olumsuz duygular mevcut. Diğer yarısı boşanma, iş kaybı, sağlık sorunları vb. gibi yaşla ilgisi olmayan meseleleri öne sürüyor.
Her şeye rağmen tek kesin sonuç şu: Sebebi ne olursa olsun bir çöküş yaşıyorsanız, bunun üstesinden gelebilirsiniz!
Yaşınız ne olursa olsun eğer bir çöküş yaşıyorsanız, psikologların bunun üstesinden gelmenin yolları konusunda bazı tavsiyeleri var. Mesela Arizona Devlet Üniversitesi'nde profesör olan Robert Cialdini, olumsuz olanın aksine yaşamın olumlu yönlerine daha fazla odaklanmanızı öneriyor. Araştırmalar, yaşlı insanların daha fazla pozitif anıları olması nedeniyle, genç insanlara göre daha mutlu olabileceklerini öne sürüyor.
Orta yaş krizi konusunda kesin bir şey söylenebilmesi için ise, hala birçok araştırmaya ihtiyaç var. Ama o zamana kadar, kendi mutluluğunuzdaki dalgalanmaları bilmeniz ve bunların çözümleri konusunda dikkatli olmanızda fayda var!
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