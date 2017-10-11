En lezzetli canlı yayın

Vodafone Red’le Dünya Avucunuzda başladı. Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal ile dünyanın en büyük gastronomi festivali Gastronomika’dayiz. Bugün saat 16:00’da Hürriyet.com.tr Facebook hesabında canlı yayında San Sebastian'ı ve Gastronomika Festivali’ni bir de yeme içmenin duayenlerinden dinleyin.
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