En küçük olumsuz yansıması olmaz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Afrin harekâtının ekonomiye en küçük bir olumsuz yansımasının olmayacağını söyleyerek, “Zira biz şu anda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz” dedi. Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası (ASO) 54. Yıl Ödül Töreni’ne katıldı. Erdoğan, geniş bir cephede fiilli mücadele yürütürken ekonomiyi asla ihmal etmediklerini belirterek şöyle devam etti: “Ekonomideki hedeflerimize ulaşmak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, adımı atıyoruz. Türkiye’nin geçmişte yaşadığımız krizlere baktığımızda hepsinde siyasi istikrarsızlıkla birlikte ekonomik zayıflığın rol oynadığını görüyoruz. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomisi alt üst edilen bir ülkenin siyasi ve diplomatik bakımdan etkin güç haline gelebilmesi elbette mümkün değildir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara falan aldanmayın bunlar adeta birer siyaset kurumu gibidir. Bunlar kendilerine göre siyasi kararlar vermek suretiyle Türkiye’yi çökerteceklerini sanıyorlar. Onlar ne denli aleyhte açıklamalar yaptıysa işte büyüme açıklandı 11.1, dünyada bir numara Türkiye oldu. Hani kredi derecelendirme kuruluşları özür dilediler mi yok. Bunlar da yüz yok ki özür dilesinler. 2013 yılında milli gelirimiz 950 milyar dolara kadar çıkmıştı bu rakamı biraz daha yukarı çektiğimizde gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına geçme yolunun çoğunu kat etmiş olacağız.”

Erdoğan, istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasından daha önce istediği artı iki yeni istihdam çağrısını yineleyerek “İşi bilenler sinyali veriyor. Bunu yaptığımız anda Türkiye işsizlikte tek haneli rakama inecektir zaten işsizlikte tek haneli rakama indiğimizde ülkemiz bir barış ülkesi olur mu? Hiç sesiniz çıkmıyor, bir sevgi ülkesi olur mu? Ondan sonra birileri de bunun istismarını yapamaz. Bu dayanışma yapacağız bu aynı zamanda sizin hayrınız olacak. İşsiz insanlara iş vermek, işyerinizin kapısını o insanlara açmak bu dünyada bundan daha güzel ne olabilir” dedi.

TÜRK LİRASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkiye bölgesel ve küresel krizlerin arasında ekonomisi için kendine korunaklı alan oluşturmayı başardığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu sayede en ağır saldırıların üstesinden en kısa sürede gelebiliyor, 2023 hedeflerimize odaklanabiliyoruz. Kendini belirleyici para konumuna getirmek çok önemli bir şey, yerli milli parayla artık uluslararası ticarete başladık. Savunma sanayinde bunun adımlarını attık, atıyoruz. Ülke adı vermeyeceğim inşallah yakın bir zamanda onu da duyacaksınız ciddi manada yoğun şekilde bu rakamlar devreye giriyor ve TL uluslararası bir para birimi olarak devrede olacak. Bakın şu anda Rusya’dan bir kredi aldık ama Rus rublesiyle aldık. S-400’lerle alakalı olarak şimdi aramızdaki bu ekonomik güven bizi farklı yerlere de taşıyor. İnşallah bu süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecek. Operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük bir olumsuz yansıması olmayacaktır. Zira biz şu anda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz.”