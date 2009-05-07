En kolay 4 hafta!

Fatih Kaya yazÄ±yor

Kocaeli ve Hacettepe hariÃ§ ligi kimin nerede bitireceÄŸi henÃ¼z belli olmadÄ±.

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GeÃ§en hafta ligin 3 iddiasÄ±z ekibi Hacettepe, Gaziantep ve FenerbahÃ§e sÃ¼rpriz yapÄ±p ligi baya bir karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar.

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Sivas, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor ÅŸampiyonluk, Galatasaray, FenerbahÃ§e ve Bursaspor ise 4. lÃ¼k iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.

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Ligin dibinde ise kan gÃ¶vdeyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

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AnkaragÃ¼cÃ¼, Denizli, Antalya, Konya, GenÃ§lerbirliÄŸi, EskiÅŸehir ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

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Kim dÃ¼ÅŸse Ã¼zÃ¼leceksin deseler Belediye hariÃ§ kim dÃ¼ÅŸerse dÃ¼ÅŸsÃ¼n Ã¼zÃ¼lÃ¼rÃ¼m.

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Ancak ne olursa olsun hiÃ§bir ÅŸey belli deÄŸil.

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TakÄ±mlarÄ±n aralarÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k puan farkÄ± 3! Yani bir galibiyete bakar her ÅŸey.

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Bir anda tepe taklak olabilir ligin altÄ±.

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ÃœstÃ¼ farklÄ±mÄ± sanki Ã¼stÃ¼de aynÄ± ne Sivas ne de BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey bitmedi.

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Ve Trabzon her an bu iki takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kabilir ligde.

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SÃ¼per deÄŸil mi? SÃ¼per iÅŸte bunu istemiyor muyduk senelerdir.

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GeÃ§en hafta yaÅŸanan sÃ¼rprizler neden tekrar olmasÄ±n?

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Olur mu olur.

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3 takÄ±mÄ±nda Ã§ok zor maÃ§larÄ± var.

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Ancak Sivasâ€™Ä±n maÃ§larÄ± benim dÃ¼ÅŸÃ¼nceme gÃ¶re BeÅŸiktaÅŸâ€™a ve Trabzonâ€™a nazaran daha zor.

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Neden mi?

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Her ÅŸeye raÄŸmen bu takÄ±m Sivas Ã¶nce o gÃ¶zle bakmak lazÄ±m Sivasâ€™a ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi veren bir Galatasaray bir FenerbahÃ§e gibi bakmamak lazÄ±m. GeÃ§en hafta Ã¶ne geÃ§tikleri ve kaybettikleri maÃ§ta bunu zaten hissettirdiler.

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Bunda alÄ±nacak bir durum var mÄ±? Tabi ki yok bu doÄŸum sancÄ±sÄ± gibidir baÅŸarabilirlerse bÃ¼yÃ¼k takÄ±m olma yolunda bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸacaklardÄ±r.

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Gelelim kimine gÃ¶re kolay gÃ¶rÃ¼nen fikstÃ¼rdeki o 4 maÃ§aâ€¦

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Belediye ÅŸu anda ligin dibinde yani lig bitse son hafta bu hafta olsa kendisini Bank Asyaâ€™da bulacak. Bu maÃ§Ä± kolay bir maÃ§ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmek hata olur Ã¶zellikle rakibi kÃ¼Ã§Ã¼msemek Sivasâ€™a acÄ± bir sÃ¼rpriz yaÅŸatabilir.

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Sonraki hafta Hacettepe, zaten dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini bilen genÃ§ futbolcular yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸunda maÃ§larÄ± naklen vermesiyle var gÃ¼Ã§leriyle oynuyorlar rakiplerine karÅŸÄ±. En basit Ã¶rneÄŸi daha geÃ§en hafta yaÅŸadÄ±k. Bu maÃ§ada Ã§antada keklik demek hata olur.

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Sonraki hafta GenÃ§lerbirliÄŸi, kime sorsanÄ±z GenÃ§lerbirliÄŸi dÃ¼ÅŸmez der. Ä°htiyacÄ± olan bir tek puan bile olsa o puanÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi alÄ±r! Hem de sÃ¶ke sÃ¶ke. O haftaya kadar GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nin ligin dibinden Ã§Ä±kma ÅŸansÄ± Ã§ok zayÄ±f o yÃ¼zden bu maÃ§ta Sivas iÃ§in Ã§ok zor geÃ§ecek.

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Ve son hafta Galatasaray, kendisini kupadan eleyen ve ligin ilk maÃ§Ä±nda yenen rakibine Galatasarayâ€™Ä±n bir sempatiyle yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ben tahmin etmiyorum.

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EÄŸer sÃ¶z konusu bile olsa bÃ¶yle bir durum ligin son haftasÄ± Galatasaray iÃ§in bir UEFA Ligi mÃ¼cadelesi haline gelebilir.

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Kim bilir belki de ligin ÅŸampiyonunu Galatasaray belirleyecek.

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Sivasâ€™Ä±n bu durumda 4 maÃ§tan 4 galibiyet Ã§Ä±karmasÄ± mucize olur.

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EÄŸer baÅŸarÄ±rsa zaten Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alacak.

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BaÅŸaramazsa da kimse Sivas niye baÅŸaramadÄ± diyemez, tabi Sivasâ€™Ä±n fikstÃ¼rÃ¼ne kolay diyenler hariÃ§!

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NasÄ±l bilirdiniz?

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TopraÄŸÄ± bol olsun Hasan DoÄŸanâ€™Ä± nasÄ±l bilirdiniz?

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Allah rahmet eylesin iyi bilirdik. Herhalde aksini sÃ¶yleyen olmaz.

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Hasan DoÄŸan ne dedi bir rÃ¶portajÄ±nda?

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2003 â€“ 2004 sezonunda BeÅŸiktaÅŸâ€™a operasyon yaptÄ±lar.

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Kim yaptÄ±? NasÄ±l yaptÄ±?

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Bilen var mÄ±?

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HayÄ±r, yok.

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AraÅŸtÄ±ran var mÄ±? HÃ¼kÃ¼met bu konuya el attÄ± mÄ±?

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Yok.

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Peki, TÃ¼rk futbolunu nasÄ±l bilirdiniz?

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He iyi bilirdik, Ã§ok iyi hem de!Â