En kârlı transfer!

FIAT Chrysler Grubu (FCA), ABD Başkanı Trump’ın tehditleri sonrası 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı Michigan fabrikasının başına geçtiğimiz yıl Tofaş’ın Bursa fabrikası direktörü Akın Aydemir’i getirmişti. Mayıs ayından bu yana yönettiği ‘Sterling Heights Fabrikası’nda üretilecek ilk model için çalışan Aydemir, çabalarının sonucunu Detroit fuarında aldı. Yılda 600 bin adede yaklaşan satışıyla Amerika’nın en başarılı 3 pick-up (kamyonet) modelinden biri olan RAM 1500’ün yeni neslini üreten Aydemir, aracın üretim kalitesinden dolayı büyük beğeni topladı. Amerika’da ilk kez bir pick-up modeli kalitesi hakkında bu kadar övgü toplarken, FCA CEO’su Sergio Marchionne ise Akın Aydemir’e, “Geleceğimiz için çok önemli olan bir fabrikayı yönetiyorsun” dedi.

KÂRLILIK FAZLA

Detroit fuarında bir araya geldiğimiz Aydemir, kısa sürede ABD’ye alıştığını, 400 bin adet kapasiteli Sterling Heights Fabrikası’nda mart ayında yeni RAM 1500 modelinin seri üretimine başlayacaklarını söyledi. Amerika’da pick-up modellerinin çok kârlı olduğunun altını çizen Aydemir şöyle konuştu: “Pick-up modelleri neredeyse yüzde 15 kâra ulaşıyor. Bu otomotiv şirketleri için çok önemli. Bu sayede bu modellerden kazandıkları parayı, geleceğin araçlarını yaratmak için harcıyorlar. Bugün bu tip araçları üreten fabrikaların 3 haftada elde ettikleri kâr neredeyse Türkiye’de bir fabrikanın bir yılda elde ettiği kâra ulaşıyor. Ben şimdi verimliliği artırarak daha kaliteli araçlar üretmek için çalışıyorum. Bugüne kadar yüksek kârlar elde ettikleri için verimlilikle ve kaliteyle pek ilgilenmemişler. Sonuçta ne yapsalar satıyorlar. Marchionne’nin beni bu fabrikanın başına getirmesinin sebebi, verimliliği ve kaliteyi artırmam. Bu sayede daha fazla para kazanıp, geleceğe yatırım yapmak istiyorlar.”

Tofaş’ın bugün Dünya Klasında Üretim (WCM) programında FCA Grubu’nun ‘Altın Seviye’de üretim yapan 3 fabrikasından biri olduğunu hatırlatan Aydemir, şu anda yönettiği fabrikada da aynı başarıyı elde etmek için çalıştığını söyledi. Yeni RAM 1500’ün 400 bin adedini üreteceklerini kaydeden Aydemir, “Bu aracın ticari versiyonu ise Michigan’daki diğer FCA fabrikasında üretilecek. Böylece Meksika’da üretim tamamen sona erecek. Meksika fabrikasında ne yapılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor” dedi.

TOFAŞ’IN YÖNETİCİ İTHALATI HIZLANDI

DETROIT fuarında görüştüğümüz Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen de Akın Aydemir’in çok önemli bir pozisyonda olduğunu belirterek, “Tofaş’ta çok başarılı işler yapan Akın bey, şimdi FCA’nın Amerika’daki en önemli fabrikasını yönetiyor. Marchionne, Tofaş’ın üretim başarısından o kadar memnun ki Akın bey dışında son dönemde bir çok Türk’ü bu başarıyı Amerika’da da elde etmek için transfer etti. Son dönemde NAFTA bölgesine 8, EMEA bölgesine 5, APAC bölgesine ise 2 yönetici ithal etmişiz” dedi. Koç Grubu’nun otomotive 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Çimen, “Sadece otomotiv sanayi değil tüm sanayide en çok yatırım yapan grubuz. Projelerimiz artarak devam ediyor. Çok yakın bir zamanda bir çok yeni sürprizlerimiz olacak” açıklamasını yaptı.

ÇİMEN, AKIN BEY’İN KAMYONETİNE TALİP





KOÇ Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Akın Aydemir yönetiminde üretilen yeni RAM 1500 modelini çok beğenip kendisi için de bir tane sipariş verdi. Normalde RAM markası Avrupa ve Türkiye’de satılmazken, Çimen’in istediği özelliklerle üretilecek model Türkiye’ye gönderilecek.