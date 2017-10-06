En iyisi hangisi: iPhone X mi yoksa Google Pixel 2 XL mi?

iPhone X'in ardından Google'ın telefonları Google Pixel 2 serisi de gün yüzüne çıktı. Henüz iki telefonda Türkiye'den çok uzak; ancak biliyoruz ki iPhone X Kasım ayı sonu gibi Türkiye'de raflardaki yerini alacak; ancak Google Pixel 2 serisi için maalesef bunu söyleyemiyoruz; zira yakın bir tarihte Google'ın gündeminde Pixel 2 telefon serisini Türkiye'de satışa sunmak yok.



Şimdi isterseniz iPhone X ve Pixel 2 XL modellerini tüm detaylarıyla karşılaştıralım.

iPhone X daha eğimli köşeler ve üst tarafında kamera ve sensörlerin bulunduğu TrueDepth çıkıntısı ile ilk bakışta ayırt edilebiliyor. Pixel 2 XL modelinde de çerçevesiz tasarım ve yuvarlak hatlı köşeler uygulanmış. Her iki modelin de ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Kenarlıklar konusunda iPhone’un daha başarılı bir profil çizdiği ise kesin. Öte yandan çıkıntı konusu kafalarda soru işaret yaratıyor. 3.5 mm kulaklık girişi her iki modelde de bulunmuyor.





Phone X modeli 143.6 x 70.9 x 7.7 mm boyutlarında ve 174 gr ağırlığında. Pixel 2 XL ise 157.9 x 76.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 175 gr ağırlığında. Her iki cihaz da suya ve darbelere dayanıklı IP67 sertifikasına sahip. Su dayanıklılığı ile 1 metre suda 30 dakika boyunca akıllı telefonlar sorun yaşatmıyor. Google telefonu Nano-SIM ve e-SIM kart ile uyumlu ve bu sayede hücresel bağlantı doğrulaması cihazın içine gömülü SIM ile yapılabiliyor. Apple telefonu ise sadece Nano-SIM uyumlu.

iPhone X için Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleri, Pixel 2 Plus için Siyah ve Siyah/Beyaz renk seçenekleri mevcut.





Ekran

iPhone X, Super Retina adını verdiği OLED tabanlı 5.8 inç boyutunda ekranla geliyor. Ekran çözünürlüğü 1125 x 2436 piksel ve pixel yoğunluğu 458 ppi. Gövde-ekran oranı ise yüzde 82.9 seviyesinde. Çizilmelere karşı dayanıklı cam kullanıldığını da belirtelim. 3D Touch, Dolby Vision/HDR10 uyumu, True Tone ve geniş renk gamı detaylardan.

Pixel 2 XL ise 6 inç pOLED ekrana sahip. 1440 x 2880 piksel çözünürlük ve 538 ppi yoğunluk sunarken, gövde-ekran oranı yüzde 76.4. Ekranın koruması ise Corning Gorilla Glass 5’e emanet. Always-On teknolojisi, %100 DCI-P3 kapsamı detaylardan.

Pixel 2 XL modeli alındığında biraz daha büyük ve daha keskin bir ekrana sahip olacaksınız.



İşlemci ve RAM

iPhone X, Apple A11 Bionic işlemciyle geliyor. Bu işlemci 2 adet Monsoon ve 4 adet Mistral ile toplamda 6 çekirdeğe sahip. Ram miktarı ise 3 GB. Grafikler üç çekirdekli Apple GPU ile sağlanıyor. İşlemci, Geekbench hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek testlerinde oldukça başarılı bir tablo çizerek rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Pixel 2 XL gücünü bu yıl amiral gemilerinde sıkça gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden alıyor. 8 çekirdekli işlemci 4 adet 2.35 GHz Kryo ve 4 adet 1.9 GHz Kryo işlemciden oluşuyor. İşlemciye Adreno 540 GPU eşlik ediyor. RAM miktarıysa 4 GB.





Mobil İşletim Sistemi

iPhone X kutusundan iOS 11 işletim sisteminin en güncel sürümüyle çıkacak. Pixel 2 XL de aynı şekilde Android 8.0 Oreo ile gelecek. Her iki mobil işletim sistemi de cihazların nimetlerinden sonuna kadar faydalanılmasını sağlayacak.

Kamera

iPhone X, her ikisi de 12.2 MP çözünürlükte olan f/1.8 diyafram genişliğinde geniş açılı ve f/2.4 diyafram genişliğinde telefoto lens ile birlikte geliyor. Bu lensler 2X optik yakınlaştırma ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Yine arkada Retina LED (dual tone) flaş bulunuyor. Bu kameranın artırılmış gerçeklik konusunda başarılı olmasına hassasiyet gösterilmiş. Ek olarak, 4K saniyede 60 kare, 1080p saniyede 240 kare video çekimi mümkün. Ön taraftaysa 7 MP çözünürlüğünde 1080p saniyede 30 kare çekebilen, f/2.2 diyafram genişliğine sahip yüz tespiti özellik bir kamera bulunmakta.

Pixel 2 XL modelinde 12.3 MP çözünürlükte olan f/1.8 diyafram genişliğinde tek kamera sunuluyor. Optik ve elektronik görüntü sabitleme, çift LED (dual tone) flaş detaylardan. Cihaz 4K saniyede 30 kare ve 1080p saniyede 120 kare video çekimi yapabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram aralığına sahip. Bu ön kamera da 1080p çözünürlükte video çekebiliyor.

Her iki cihazda da şirketlerin kendilerine özel Portre Modu sunduğunu belirtelim. Öte yandan iPhone X çift kamerası ile bu konuda daha başarılı sonuçlar ortaya koyabilecek nitelikte.





Batarya

iPhone X ve Pixel 2 XL bataryaları cihazlara sabit. Apple modeli 2716 mAh bataryaya, Google modeliyse 3520 mAh bataryaya sahip. Her iki üründe de kablosuz şarj teknolojisine destek sağlanıyor.

Depolama

iPhone X için 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunulmakta. Pixel 2 XL içinse 64 GB ve 128 GB seçenekleri sunulmuş. Bu anlamda en yüksek depolama seçeneklerinde iPhone X, iki kat daha fazla alan sunmasıyla rakibin önünde. Ürünlerde hafıza kartı ile depolama alanını genişletme olanağının sunulmadığını da belirtelim.

Güvenlik

iPhone X modelinin öne çıkan özelliği TrueDepth Kamera ile sağladığı Face ID yüz tanıma teknolojisi diyebiliriz. Öte yandan artık Touch ID’ye veda edildi. Bu özelliğin kızılötesi kamerası milyonda bir hata ile telefonunuzun kilidini açmanızı sağlıyor.

Pixel 2 XL ise arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusu ile cihazınızın kilidini açmanızı sağlıyor.

Fiyat

Pixel 2 XL, 64 GB depolama seçeneğinde 649 dolar, 128 GB seçeneğindeyse 749 dolar fiyat etiketine sahip. iPhone X’in 64 GB depolama seçeneğine sahip modeli 999 dolar, 256 GB seçeneğine sahip modeliyse 1,149 dolardan satılacak. shiftdelete'in haberine göre her iki cihazda Kasım ayında piyasaya sürülecek.