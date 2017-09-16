En iyisi hangisi: iPhone X mi Galaxy Note 8 mi?

Apple'ın şimdiye kadarki en büyük telefonu olan iPhone X, kuşkusuz en büyük rekabeti Samsung'un phablet kategorisinde yer alan amiral gemisi Galaxy Note 8'e karşı verecek. Her iki telefon da güçlü, pahalı ve yüksek teknolojilerle birlikte geldiği gibi, aynı zamanda tasarım anlamında da yenilikçi. Peki, iPhone X ile Note 8'i karşı karşıya koyarsak, hangisi kazanır? Karşılaştırmaya adım adım başlayalım...

iPhone X vs Galaxy Note 8: Tasarım

iPhone X, kuşkusuz tasarım anlamında Galaxy Note 8'e pek çok açıdan benziyor. Her ikisinde de sırt yüzey tamamen cam ve metal bir çerçeve mevcut. Ayrıca tabii ki en önemli benzerlik, Samsung'un "sonsuz ekran" olarak lanse ettiği ekranda yatıyor. Ancak Note 8'de hem ekranın üzerinde hem de altında ince bir şerit yer alırken, iPhone X'te bu anlamda fark yaratılmış. Açıkçası Apple, en azından bunu yapmış...





Galaxy Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında iken, iPhone X 143.6 x 70.9 x 7.7 mm boyutlarında ve 174 gram ağırlığında. Bu anlamda iPhone X'in daha hafif ve daha ince olduğu açık.

Her iki telefon da suya ve toza karşı dayanıklı. Note 8, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede 1.5 metreye kadar suda 30 dakika boyunca kalabiliyor. iPhone X ise , IP67 sertifikasına sahip. Bunun da anlamı, iPhone X ile ancak 1 metreye kadar 30 dakika süreyle dalabileceğiniz.

Galaxy Note, gece siyahı, akçaağaç altın, orkide gri ve derin deniz mavisi renkleriyle kullanıcılara sunulurken, iPhone X de uzay grisi ve gümüş renkle tercih edilebiliyor. Bu anlamda Note 8'de daha fazla renk seçeneği görüyoruz. iPhone X için de muhtemelen ileriki zamanlarda yeni renk seçenekleri eklenecektir.

iPhone X vs Galaxy Note 8: Ekran

Ekran, telefonun neredeyse tamamını doldurduğu için iPhone X'in en belirgin unsuru. Apple, daha fazla ekran alanı sağlamak için TouchID'den bile vazgeçti ve bu telefonda parmak izi okuyucusuna veda etti. Bunun yerine FaceID ile yüz tarama özelliğini kullanan Apple, ilk gelen izlenimlere göre TouchID'ye göre nispeten daha yavaş çalışan FaceID ile önemli bir karar aldı.

Samsung Galaxy Note 8'de de ekran hemen hemen telefonun tamamını kaplasa da, bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ekranın arkasına yerleştirilen parmak izi sensörüne ek olarak, iris tarama sistemi de Note 8'de yer alıyor.

Galaxy Note 8, inç başına 521 piksel sunarken, 6.3 inçlik OLED ekranıyla 1440x2960 piksel çözünürlük sağlıyor. iPhone X'in ekranı ise 5.8 inç boyutunda OLED Süper Retina'dan oluşuyor ve 1125x2436 piksel çözünürlük ile inç başına 458 piksel yoğunluğu getiriyor.

Her iki telefon da HDR, yani yüksek dinamik aralığı destekliyor, ancak Apple'ın ekanı 3D Touch ve True Tone özellikleri ile bu anlamda Note 8'e kıyasla farklılaşıyor. 3D Touch ile farklı basınç seviyelerine göre farklı tepkiler veren telefon, True Tone ile de çevredeki ışığı temel alarak beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.





Bunlara ek olarak Note 8'in ekranı kavisli iken iPhone X düz ve bu anlamda estetik olarak iki telefon birbirinden farklılaşıyor.

iPhone X vs Galaxy Note 8: İşletim Sistemi ve Güç Her iki telefon da oldukça güçlü ve işletim sistemleriyle de kendilerini kanıtlamış modeller. iPhone X'te A11 Bionic yonga seti kullanılıyor. Bu işlemci, altı çekirdekli ve iPhone 7'ye oranla en önemli gelişmelerden biri.

Samsung'un Note 8'inde ise 8 çekirdekli Snapdragon 835 yer alıyor. Elbette onu farklı bölgelerde Exynos 8895 işlemci ile de görebiliyoruz. Her ikisi de birbirine yakın olan bu işlemcilerle Note 8, şu an akıllı telefon piyasasının zirvesinde yer alıyor. Ayrıca Note 8'de 6 GB RAM yer alırken, iPhone X'te 3 GB RAM yeterli bulunuyor. Bunun sebebi ise, kuşkusuz Android işletim sisteminin RAM'e karşı fazladan açlık duyması.

İşletim sistemi tarafında Note 8'de Android Nougat yer alırken, iPhone X'te iOS 11 bulunuyor. İki telefon arasındaki en önemli fark tabii ki işletim sistemi ekosistemi oluyor. Bu arada Note 8'in Android 8.0 güncellemesi alacağı bilgisini de verelim.

iPhone X vs Galaxy Note 8: Kamera ve Batarya

iPhone X'te f/1.8 diyaframlı geniş açılı lens ile f/2.4 diyaframlı telefoto içeren çift 12 MP kamera yer alıyor. Kamera seti ile optik zum yapabiliyor, her iki mercekle de optik görüntü sabitleyebiliyorsunuz. Yani lenslerde OIS yer alıyor. Ayrıca bokeh efekti için alan derinliği yaratabilen iPhone X, özelinde AR, yani arttırılmış gerçeklik öğelerini de getiriyor.





Samsung Galaxy Note 8'de de çift 12 MP arka kamera yer alıyor. Ancak lens diyaframları f/1.7 ile f/2.4. Yani geniş açılı mercek kullanıldığında iPhone X'ten daha fazla ışık alabiliyor ve bu, kağıt üzerinde Note 8'in daha iyi düşük ışık performansı sağladığını gösteriyor. Note 8'de aynı zamanda optik zum ve OIS de mevcut. Fakat Apple'ın AR becerilerinden yoksun.

İki telefonun da harika kareler yakaladığı aşikar. Ancak daha detaylı açıklamayı, iPhone X ve Galaxy Note 8 incelemelerimizde yapacağız.

Bataryalara gelecek olursak, iPhone X'te henüz batarya kapasitesi bilinmiyor. Apple onu açıklamadı ancak pil olayını şöyle ele aldı: iPhone X, 12 saate kadar internette dolaşabiliyor, 13 saate kadar video oynatabiliyor. Kablosuz şarj desteğinin yer aldığı batarya ise 30 dakika içinde yüzde 50 oranında dolabiliyor. Tabii ki bunlar Apple'ın söylediği. Test ettikten sonra daha net konuşabiliriz.

Samsung Galaxy Note 8'in batarya kapasitesi ise 3300 mAh. Hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği var.

iPhone X vs Galaxy Note 8: Fiyat

Her iki telefon da pahalı. Türkiye fiyatları ise açıkçası çılgınca. iPhone X, 64 GB modeliyle 999$, 256 GB modeliyle ise tam 1149 $ etiketine sahip. Samsung Galaxy Note 8 ise iPhone X'e nispeten daha ucuz. Note 8, 929$'a satın alınabiliyor, üstelik iPhone X'te olmayan microSD kart yuvası ile kapasite arttırabiliyorsunuz. Yani 256 GB'lık iPhone X ile 64 GB'lık ve microSD kart ile 256 GB daha arttırılabilir hafıza alanı sunan Galaxy Note 8 arasındaki fiyat uçurumu 220 Dolar kadar. Bu anlamda Note 8 daha akıllıca bir seçim gibi duruyor.



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