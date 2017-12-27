En iyi web tarayıcısı hangisi? Okuyun, kararı siz verin!

Günümüzde birçok web tarayıcısı bulunuyor. Ama genelde kullanıcılar belirli başlı tarayıcıları tercih ediyorlar. Bu tarayıcılar Chrome, Firefox, Opera ve Safari gibi tarayıcılar öbürlerine göre kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Bir tarayıcının en iyi olması kullanıcı sayısına bağlı bir şey değil.

Şuan kullandığınız tarayıcı artık ihtiyacınızı karşılamıyor olabilir ya da yeni bir tarayıcı seçmeniz gerekiyorsa birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Size sunulan tasarımlar, eklentiler, güvenlikler gibi şeyleri göz önünde bulundurarak yeni tarayıcınızı seçmeniz gerekiyor. Eğer tarayıcınızın düşük RAM kullanmasını istiyorsanız size önereceğimiz tarayıcı GreenBrowser. Bu tarayıcının güç tüketimi çok az. Aynı zamanda bu tarayıcının işlevleri ve kişiselleştirme seçenekleri de oldukça gelişmiş.

Gündelik hayatınızda çok fazla interneti kullanıyorsanız, pil ömrü açısından tercih etmeniz gereken tarayıcı ise Microsoft Edge. Çoğu tarayıcı pil ömrünü iyi olarak nitelendiriyor ama bunların arasındaki en az pil tüketen Microsoft Edge oluyor.

Eğer gizlilik açısından sağlam bir web tarayıcısı istiyorsanız size önereceğimiz tarayıcı kesinlikle Tor. Bu tarayıcı sadece HTTPS bağlantılarını kullanıyor. Aynı zamanda eklentileri engelliyor ve özel bir bağlantı sistemi kullanıyor. Bu sayede gizlilik açısından rakipleri Chrome, Opera, Firefox'u geride bırakıyor.

Gizlilik, düşük pil tüketimi ve düşük güç tüketimine ihtiyacınız yoksa, güvenliğe ihtiyacınız varsa size önereceğimiz tarayıcı Chrome. Bu tarayıcı en son yaşanan Pwn2Own hack'leme etkinliğinde güvenliği delinemeyen tek web tarayıcısı unvanını taşıyor. Chrome 2016'daki aynı etkinlikte ise sadece 1 kez hack'lendi. Ama Chrome'un kendine özel bazı olumsuz yanları bulunuyor. Bu olumsuz yanlarına örnek olarak Google'ın tüm verilerinizi toplama özelliğini söyleyebiliriz. Eğer Google'ın verilerinizi toplamasını istemiyorsanız bazı eklentilerle durumu çözebiliyorsunuz ama bu eklentiler güvenlik açıklarına neden olabiliyorlar. Chrome'un bu özelliğinin yanı sıra en iyi ekosisteme sahip tarayıcı unvanı da bulunuyor. Geniş eklenti yelpazesine sahip olan tarayıcı, aynı zamanda Google Docs ve diğer Google hizmetlerini de kullanma imkanı sunuyor.

Bu tarayıcılardan hiç biri ilginizi çekmediyse ben hızlılık istiyorum diyorsanız size önereceğimiz tarayıcı Slimjet. Tarayıcıların hızları yüklü eklenti sayısı, sistem özellikleri ve buna benzer birçok nedene bağlı olarak değişebiliyor. Ama Slimjet hız konusunda bütün tarayıcıları geçmeyi başarıyor. Chromium tabanlı tarayıcı, entegre reklam engelleme ve izleme engelleme özelliklerine sahip. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki Slimjet'in kaynak tüketimi de diğer tarayıcılara göre daha az. Şunu da belirtmek gerekiyor ki Chrome çok güçlü bir web tarayıcısı olabilir ama bazen sayfaları yavaş yüklediği için en hızlı tarayıcı olamıyor.

Son olarak web tarayıcınız da çok fazla sekme açıyorsanız, bu sekmeleri yönetmenin kolay bir iş olmadığını biliyorsunuzdur. Ayrıca çok sekme açmak sisteminizi oldukça yavaşlatacaktır. Bu yüzden çok sekme açanlar için önereceğimiz tarayıcı ise Vivaldi. Bu tarayıcı sayesinde sekme yönetimi oldukça kolaylaşıyor. Örneğin birden fazla sekmeyi, geniş ekranda aynı anda, tek pencerede görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu sekmeleri gruplara da ayırabiliyorsunuz.